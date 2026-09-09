Porticciolo, estate da dimenticare 

Si guarda al cielo, ormai. Qualche settimana di bel tempo potrebbe ancora portare barche a Torregrande e raddrizzare, almeno in parte, i conti di una stagione compromessa. Ma per il porticciolo turistico il bilancio dell’estate è già in salita e i 180 transiti dello scorso anno, secondo le prime proiezioni, difficilmente saranno raggiunti.

Cantiere fantasma

A pesare è ancora il progetto di riqualificazione. Annunciato più volte, avrebbe dovuto partire nel febbraio 2025 e concludersi il 3 marzo di quest’anno. Proprio in previsione dei lavori, già l’estate scorsa Marine Oristanesi aveva liberato 90 dei 400 posti barca, così da permettere all’impresa di lavorare nelle diverse aree delle banchine procedendo per rotazione. Ma il cantiere è stato effettivamente consegnato alla Colombrita soltanto nel novembre 2025. Da allora la tabella di marcia è rimasta indietro. A novembre era stato predisposto un nuovo cronoprogramma in cinque fasi, con conclusione prevista per novembre 2026. «Abbiamo continuato a lasciare liberi i 90 posti. Tra maggio e giugno abbiamo sollecitato il Comune e ci è stato detto che ci avrebbero fatto sapere. Abbiamo visto un solo operaio e intanto stiamo alla finestra». Il presidente di Marine Oristanesi, Gianni Salis, non nasconde la preoccupazione.

I numeri

I 90 ormeggi sottratti alla disponibilità incidono soprattutto sui transiti. Tra giugno e settembre il 10 per cento dei 400 posti, quindi 40, dovrebbe essere riservato alle imbarcazioni di passaggio. Ma con 298 contratti annuali e 90 posti lasciati liberi per il cantiere, gli spazi effettivamente disponibili sono poco più di una decina. Le richieste quest’anno sono state circa 80. Per rispondere, la società ha utilizzato di volta in volta gli ormeggi lasciati liberi dai diportisti in viaggio. «Abbiamo dovuto rinunciare a diversi transiti», precisa Salis. Un danno che si riflette sui conti. «La struttura costa come se avessimo 400 barche», spiega Salis. Restano i costi di corrente e personale e circa 180mila euro l’anno di concessione demaniale. «Gestire un’infrastruttura che crea solo perdite non è sostenibile. Di questo passo, saremo costretti a valutare un passo indietro».

L’annuncio

Dal Comune arriva però la promessa di un’accelerazione. L’assessore ai Lavori pubblici Gianfranco Licheri, che ha ereditato la pratica da Simone Prevete, annuncia la ripresa del cantiere a fine mese. I ritardi, spiega, sono legati soprattutto a una variante che ha modificato il materiale previsto per le banchine, sostituendolo con elementi in calcestruzzo alveolato. «I primi prefabbricati dovrebbero arrivare a giorni. Contiamo di ripartire con i lavori a fine mese».

Il dragaggio

Parallelamente il Comune lavora anche sul dragaggio dei fondali, progetto distinto ma considerato strategico per rendere il porticciolo più competitivo. «In cassa abbiamo già 18 milioni di euro - dice Licheri - Non sono sufficienti, ma dalla Regione ci sono stati segnali di disponibilità a venire incontro al Comune».

Resta infine l’incognita della concessione, in scadenza il 30 settembre del prossimo anno. «Chiederemo al Demanio se si andrà a bando o se sarà possibile un rinnovo. Poi faremo le nostre valutazioni», conclude Salis.

Nel frattempo si spera nel meteo. Per qualche transito in più e, soprattutto, per provare a limitare i danni di un’altra stagione col vento contrario.

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