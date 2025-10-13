VaiOnline
Torregrande.
14 ottobre 2025 alle 00:09

Porticciolo, ecco l’ultimo sì ai lavori 

Dopo 20 anni dalla Regione arriva il nullaosta: apre il cantiere da 5 milioni 

Stavolta il vento sembra soffiare nella direzione giusta. Con un anno di ritardo sulla tabella di marcia e dopo una serie infinita di rinvii, il porticciolo turistico di Torregrande si prepara davvero a cambiare volto. La Regione ha dato il via libera definitivo: il nullaosta, firmato una decina di giorni fa, consente l’imminente apertura del cantiere, probabilmente entro fine mese. Ma non è l’unica buona notizia per il piccolo approdo oristanese.

Il Comune, infatti, è tra i vincitori del bando regionale per il miglioramento dello stato ambientale delle acque e porta a casa un finanziamento di 268mila euro per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti marini nel porto turistico e in quello dei pescatori di Torregrande. Due notizie che insieme fanno sperare in una nuova rotta per il porticciolo, troppo a lungo rimasto ormeggiato tra ritardi e promesse.

Da un lato, la tanto attesa riqualificazione strutturale, che darà un volto più moderno e funzionale all’approdo; dall’altro, la bonifica dei fondali, un intervento fondamentale per restituire pulizia, sicurezza e dignità all’area.

Il cantiere

Finalmente quindi si avviano i lavori di 5 milioni di euro, attesi da vent’anni: si inizierà con i due pontili in cemento del bacino pesca, poi toccherà alla sostituzione delle altre strutture galleggianti e al rifacimento degli impianti elettrico, idrico e antincendio. Secondo i piani della ditta esecutrice, la Colombrita srl, l'intervento complessivo sarà suddiviso in diverse fasi per consentire una gestione più efficiente dei lavori e una riduzione dell'impatto sulle attività portuali e turistiche.

Rifiuti in acqua

Il nuovo progetto ambientale invece consentirà di liberare le acque del porto dai rifiuti accumulati negli anni: reti e attrezzi da pesca abbandonati, blocchi di cemento, catenarie, materiali metallici e plastica. Ma non è solo una questione di “pulizia”: l’obiettivo finale è una nuova cultura della sostenibilità marina.

«Il progetto rappresenta un passo concreto nella direzione della tutela e della valorizzazione del nostro mare e del porto di Torregrande, cuore pulsante della nostra attività marinara e turistica – sottolinea il sindaco, Massimiliano Sanna – Grazie a questo finanziamento, in attesa di azioni più ampie come il dragaggio, interveniamo per restituire decoro e sicurezza all’area portuale, riducendo l’impatto ambientale dei rifiuti accumulati negli anni».

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessora all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda, che evidenzia il valore educativo dell’iniziativa: «La bonifica del fondale sarà accompagnata da un’intensa attività di sensibilizzazione rivolta agli utenti del porto e ai diportisti. La tutela dell’ambiente non si esaurisce con la rimozione dei rifiuti: serve un impegno quotidiano, condiviso e consapevole. Con questa iniziativa vogliamo rafforzare la cultura della sostenibilità e promuovere buone pratiche».

