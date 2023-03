Porticciolo di Torregrande, arriva l’ok per il cantiere 

Ricevute le proposte e selezionata quella idonea, l’aggiudicatario avrà quaranta giorni di tempo per produrre gli elaborati. Poi non resta che attendere il cantiere destinato a rifare il maquillage dello scalo oristanese.

Salvo intoppi (a Palazzo degli Scolopi fanno tutti gli scongiuri), tra maggio e giugno i lavori di riqualificazione dell’infrastruttura dovrebbero essere appaltati. Ieri in Comune sono stati sorteggiati, tra quelli che avevano partecipato all’avviso pubblico, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione delle opere.

Finalmente si intravede la meta. Dopo sedici anni di proclami, di finanziamenti concessi e poi revocati, di interventi annunciati e mai partiti, il porticciolo turistico di Torregrande potrebbe presto essere cancellato dall’elenco delle grandi incompiute della Sardegna.

La svolta

Salvo intoppi (a Palazzo degli Scolopi fanno tutti gli scongiuri), tra maggio e giugno i lavori di riqualificazione dell’infrastruttura dovrebbero essere appaltati. Ieri in Comune sono stati sorteggiati, tra quelli che avevano partecipato all’avviso pubblico, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione delle opere.

Ricevute le proposte e selezionata quella idonea, l’aggiudicatario avrà quaranta giorni di tempo per produrre gli elaborati. Poi non resta che attendere il cantiere destinato a rifare il maquillage dello scalo oristanese.

Via libera da Cagliari

Dopo il via libera dell’ente verificatore (la società Artech studio srl con sede a Cagliari), nell’ultima seduta la Giunta di Massimiliano Sanna ha licenziato il progetto definitivo (redatto dal raggruppamento temporaneo d’imprese Sispi srl e G.i.a. Consulting) aggiornato dall’ingegnera dell’ufficio tecnico comunale, Sara Angius, sulla base del nuovo quadro economico.

In cassa

In tutto sette milioni 295mila euro, di cui un milione 20mila euro di fondi regionali e sei milioni 275mila a valere sul finanziamento del ministero delle Infrastrutture.

«Ora attendiamo solamente di conoscere la metodologia di erogazione delle risorse - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - presumibilmente sarà concessa un’anticipazione e successivamente si procederà per stati di avanzamento».

I tempi e l’opera

Per l’esecuzione di tutti gli interventi, compreso l’allestimento del cantiere, saranno necessari quindici mesi, ma in fase di gara sarà prevista una premialità per le imprese che garantiranno tempi di realizzazione più brevi.

Sarà eseguita «la manutenzione straordinaria delle infrastrutture e degli impianti esistenti per garantire un’adeguata ospitalità alla flotta peschereccia che attualmente si compone di 113 unità e al contempo ospitare una flotta da diporto di 348 imbarcazioni», si legge nella relazione tecnica.

Il progetto, senza modificare l’attuale disposizione infrastrutturale, prevede una diversa distribuzione delle unità navali per ottimizzare la disponibilità degli ormeggi. Saranno demoliti i cavidotti presenti sul ciglio delle banchine, mentre piattaforme galleggianti sostituiranno gli impalcati dei pontili esistenti; saranno realizzati nuovi impianti idrici ed elettrici.

Niente dragaggio

Sono escluse dall’appalto, ma non è una novità, le operazioni di dragaggio dei fondali.

«È un intervento importantissimo, atteso da anni - afferma entusiasta l’assessore al Turismo Luca Faedda, che l’iter del progetto lo ha seguito anche nella precedente consiliatura in qualità di presidente della commissione Lavori pubblici - tra la riqualificazione del porticciolo, i lavori del lungomare e la pista ciclabile, Torregrande diventerà il gioiello di Oristano».

Anche perché il “nuovo gioiello” non potrà non avere delle ricadute, almeno spera l’assessore Faedda e non solo, per quanto riguarda la presenza di turisti nella borgata marina e nel capoluogo. Anche se, in quest’ottica, diventa fondamentale proprio il lavoro che al momento non verrà fatto, e cioè il dragaggio dei fondali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata