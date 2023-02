Porticciolo, accordo con i diportisti tedeschi 

I soci tedeschi dell’Adac potranno usufruire «di assistenza superiore – è quanto riportato nella convenzione – di una priorità sulle prenotazioni e di un trattamento di favore sulla tariffe» che equivale a uno sconto del dieci per cento. «Per Villasimius e Teulada – aggiunge Marconi – è come aver ottenuto un brevetto di qualità che ci mette in vetrina sul mercato internazionale».

L’accordo è stato siglato al salone nautico di Düsseldorf lo scorso 25 gennaio tra l’amministratore di Marinedì Renato Marconi e i vertici dell’Adac: «È un accordo storico – mette in evidenza Marconi – perché l’Adac, dopo attenti sopralluoghi, sceglie solo scali di gran qualità che possano offrire servizi all’avanguardia. Mancavano in Sardegna da 15 anni, oggi sono rientrati grazie a Villasimius e Teulada, due dei tre scali sardi gestiti da Marinedì».

Una flotta di diportisti tedeschi per riempire la Marina di Villasimius (e anche quella di Teulada) da gennaio a dicembre. L’obiettivo potrebbe essere raggiunto già quest’anno grazie ad un accordo – uno dei pochi in tutta Italia – tra la società di gestione dello scalo (Marinedì) e l’Automobil Club tedesca (Adac), associazione di spicco paragonabile all’Aci italiana che conta 2,5 milioni di associati, 800mila dei quali diportisti.

Una flotta di diportisti tedeschi per riempire la Marina di Villasimius (e anche quella di Teulada) da gennaio a dicembre. L’obiettivo potrebbe essere raggiunto già quest’anno grazie ad un accordo – uno dei pochi in tutta Italia – tra la società di gestione dello scalo (Marinedì) e l’Automobil Club tedesca (Adac), associazione di spicco paragonabile all’Aci italiana che conta 2,5 milioni di associati, 800mila dei quali diportisti.

Il patto

L’accordo è stato siglato al salone nautico di Düsseldorf lo scorso 25 gennaio tra l’amministratore di Marinedì Renato Marconi e i vertici dell’Adac: «È un accordo storico – mette in evidenza Marconi – perché l’Adac, dopo attenti sopralluoghi, sceglie solo scali di gran qualità che possano offrire servizi all’avanguardia. Mancavano in Sardegna da 15 anni, oggi sono rientrati grazie a Villasimius e Teulada, due dei tre scali sardi gestiti da Marinedì».

I soci tedeschi dell’Adac potranno usufruire «di assistenza superiore – è quanto riportato nella convenzione – di una priorità sulle prenotazioni e di un trattamento di favore sulla tariffe» che equivale a uno sconto del dieci per cento. «Per Villasimius e Teulada – aggiunge Marconi – è come aver ottenuto un brevetto di qualità che ci mette in vetrina sul mercato internazionale».

I numeri

Trend in crescita, quello del porto di Villasimius, dopo la brusca frenata registrata nel 2020 a causa della pandemia. Sempre al completo i 780 posti barca in piena estate, si punta adesso sugli altri mesi e sugli stranieri: «Il Covid – spiega Amedeo Ferrigno, direttore della Marina di Villasimius – aveva quasi azzerato il turismo degli stranieri, per il 2023 contiamo di ritornare ai livelli del 2019 per poi crescere ulteriormente».

I tedeschi, sino ad oggi, rappresentano il 40 per cento del mercato «ma con quest’accordo – aggiunge Ferrigno – raddoppieremo le presenze. Abbiamo registrato una crescita anche degli americani».

Il consorzio

Per Sergio Ghiani, presidente del consorzio turistico di Villasimius, «questa è un’ottima notizia che porta l’immagine di Villasimius ancor più sulla scena internazionale. Non fermiamoci però alla Germania, puntiamo anche al nord Europa. Da parte del Consorzio ci sarà la massima collaborazione, l’auspicio è che tutti quelli che arrivano in barca non si fermino al porto ma raggiungano il centro del paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata