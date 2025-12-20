VaiOnline
Torregrande.
21 dicembre 2025 alle 00:31

Porticciolo, 24 milioni per il dragaggio 

La Regione al Comune: «Avviate i lavori entro 3 anni o riprendiamo i fondi» 

Al porticciolo turistico di Torregrande non mancano gli euro ma i cantieri per metterli in moto tardano. La prima parte che riguarda la sistemazione e la messa in sicurezza del piazzale (7,5 milioni di opere), dopo un lungo e travagliato iter burocratico-organizzativo, sta finalmente per decollare. Ancora in alto mare invece il progetto per il dragaggio, il completamento e la razionalizzazione del porticciolo che dispone di un gruzzolo mica da niente: 24.420.935 euro.

Pioggia di euro

La deliberazione della Regione del 3 di questo mese fornisce il dettaglio: 6.620.935 sono le risorse in essere più altri 6,5 milioni euro ottenuti dal fondo di rotazione 2021/2027. L’accordo Stato-Regione ha assegnato al Comune, soggetto attuatore dell’intervento, 2 milioni di euro per l’anno 2030, 2,9 milioni per il 2031 e 6,4 milioni per il 2033 per un totale complessivo di 24,4 milioni di euro. La quota di risorse per spese di investimento dal 2030 al 2033 premia il porto turistico oristanese in quanto giudicato opera pubblica di interesse regionale.

Tabella di marcia

La deliberazione impone la tabella di marcia, se si saltano i tempi saltano i finanziamenti. L’assessore regionale ricorda che la disciplina delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021/’27, prevede il definanziamento delle somme non impegnate o non spese entro l’annualità prevista. Non solo, l’Europa chiede che i 6 milioni e mezzo del fondo di rotazione «devono essere utilizzati entro il 2029, decorso il quale le risorse non saranno più disponibili».

Massima attenzione

Vero che in passato per due volte, vista l’inerzia del Comune, aveva retrocesso i primi 6,6 milioni di euro per rimetterli nel conto del palazzo degli Scolopi dopo qualche mese. Ma non è detto che l’eccezione diventi normalità. Vigilare il rispetto dei tempi spetta al Comune come soggetto attuatore e alla Marine oristanesi come gestore dello scalo.

«Opere fondamentali»

Gianni Salis, presidente della società: «Il dragaggio inizierà dopo l’ultimazione dei lavori per la messa in sicurezza delle banchine che stanno per partire dopo una serie di problemi burocratici e di difficoltà operative. I lavori di dragaggio sono particolari ma assolutamente necessari per ospitare natanti di una certa stazza, oggi impossibile per evidenti limiti di pescaggio. La crescita del porto è già in atto ma per sviluppare la sua potenzialità deve aumentare i posti barca e portare a termine i lavori nei tempi dovuti».

