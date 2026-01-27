VaiOnline
Torregrande.
28 gennaio 2026 alle 00:26

Porticciolo, 22 enti devono dare il via al dragaggio

La conferenza di servizi segna l’avvio ufficiale della fase decisiva per il progetto di dragaggio del porticciolo turistico di Torregrande. Un passaggio atteso da anni per uno degli interventi strategici più rilevanti per il futuro dell’infrastruttura oristanese: un’opera da quasi 20 milioni di euro, considerata fondamentale per garantire la piena operatività dello scalo e rilanciare le prospettive turistiche e produttive dell’area. La conferenza, convocata in modalità asincrona, coinvolge 22 enti, chiamati a esprimere il proprio parere entro 45 giorni.

«È un passo molto importante – sottolinea Licheri – perché consente di mettere attorno allo stesso tavolo tutti i soggetti competenti e accelerare un iter complesso». Il procedimento arriva dopo un altro snodo chiave: lo scorso giugno era infatti arrivato il parere positivo sulla Valutazione di impatto ambientale. «Ora possiamo procedere con le successive fasi di progettazione». Un ulteriore passo avanti per l’infrastruttura che dopo anni di rinvii, da qualche mese è al centro di un importante progetto di riqualificazione delle banchine.

Lo scorso ottobre, inoltre, il Comune era risultato tra i vincitori del bando regionale dedicato al miglioramento dello stato ecologico delle acque e aveva ottenuto un finanziamento di 268 mila euro per il progetto di recupero e smaltimento dei rifiuti marini nel porto turistico e pescherecci di Torregrande.

Un intervento necessario per ripulire l’area da attrezzi da pesca dismessi, corpi morti in calcestruzzo, catenarie e materiali antropici che negli anni si sono accumulati sui fondali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

