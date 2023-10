Porticciolo, 1,8 milioni per completarlo 

Piovono un milione e ottocentomila euro, nelle casse del Comune, per il completamento del porticciolo di Sant’Elia. Palazzo Bacaredda potrà dunque contare su nuove, importanti risorse per concludere il primo lotto del porticciolo per la piccola pesca nel quartiere che si affaccia sul mare.

«Gli stanziamenti daranno nuovo impulso al progetto in corso di realizzazione, il cui completamento era a rischio a causa dell’aumento dei prezzi», commenta Andrea Piras, consigliere regionale della Lega e presidente della commissione Riforme. Quello dei rincari del materiale e dei trasporti è un tema che, da tempo, affligge gli appalti assegnati dagli enti pubblici, chiamati a integrare con nuove risorse quelle già stanziate e ora non più sufficienti.

I finanziamenti provengono da viale Trento. Su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Pierluigi Saiu, la Giunta regionale ha infatti approvato una delibera sui programmi di investimento delle opere portuali di competenza della Regione.

«Il programma - ha spiegato Piras - consentirà di avviare concretamente la realizzazione di opere strategiche che fino ad ora non avevano ancora trovato attuazione e che vanno a inquadrarsi nel più ampio quadro programmatico regionale della nautica da diporto. L’obiettivo è garantire un’adeguata sicurezza della navigazione da diporto assieme all’ampliamento dell’offerta turistica», ha concluso il consigliere della Lega.

RIPRODUZIONE RISERVATA