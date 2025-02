«Portiamo in scena l’Isola che non c’è più» 

Un pezzo di storia e cultura monserratina, al servizio della tradizione, quella vera, che viene dalla vita quotidiana di un passato ormai tramontato. L'associazione teatrale Filodrammatica Lasalliana si appresta a compiere il suo primo quarto di secolo, 25 anni segnati da innumerevoli rassegne, spettacoli in giro per l’Isola, svariati premi e tanta passione per la commedia.

La nascita

Un progetto nato negli anni ‘90 con uno scopo ben preciso: riappropriarsi della cultura, delle tradizioni e della lingua sarda. Ecco perché tutti gli spettacoli, dagli inizi a oggi, hanno avuto in comune l’uso del sardo. Prima con la commedia classica degli autori isolani e i rispettivi tòpos, poi evolvendosi verso forme più moderne, tradotte dall’italiano. «È nato tutto nell’oratorio La Salle, noi genitori accompagnavamo i figli, abbiamo legato ed è nata l’idea di fare teatro», racconta la presidente dell’associazione Beniamina Putzu. «Prima quasi come scherzo, poi ci abbiamo preso gusto ed è venuto fuori il progetto di riportare in auge la lingua sarda, che i nostri figli non capivano. Abbiamo pensato che il modo migliore fosse attraverso la commedia, perché più accessibile, e così nel 2000 ci siamo iscritti alla Uilt, l’Unione Italiana Libero Teatro». E a quel punto le cose sono andate alla grande. «Ogni anno facevamo la nostra rassegna, ospitavamo anche dieci compagnie per volta. E ricevevamo tanti inviti, abbiamo partecipato a festival ad Ardauli, Guspini, Serramanna, Perdasdefogu, Oristano, Quartu, Segariu, Elmas».

Lo stop e la rinascita

Poi sono arrivati i problemi: lo stop forzato a causa del Covid e la perdita della sede storica. «Ma dall’anno scorso abbiamo ripreso in mano la situazione grazie a don Nicola Ruggeri, che ci ha offerto la possibilità di continuare negli spazi della sua parrocchia, e abbiamo fatto di nuovo tante uscite». Traduttrice, attrice, regista e costumista, la tuttofare della compagnia è Sara Putzu, con diversi premi per la miglior interpretazione nel palmarès. “Bellu a du nai, malu a du fai” è il titolo di uno spettacolo scritto da lei e anch’esso premiato. «Ma mi trovo meglio a tradurre quelle degli altri, sempre chiedendo l’autorizzazione naturalmente», spiega.

Le tradizioni

Nella sua idea di teatro, la valorizzazione delle tradizioni è al primo posto. «Adesso nella compagnia siamo in 17, un tempo arrivavamo a 22. Ormai siamo tutti grandicelli, ci piacerebbe tanto coinvolgere i ragazzi e farli avvicinare a questo mondo. La nostra lingua non va dimenticata, ormai le persone sanno a malapena dire ciao». Invece, ci sarebbe tanto da recuperare. «Penso a tutto il mondo legato alla vendemmia, agli arnesi, i nomi delle diverse uve, la campagna, le piante. Oggi certe usanze non esistono più, ma sarebbe bello tramandarle, tanti giovani ne sarebbero arricchiti».

RIPRODUZIONE RISERVATA