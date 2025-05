«Portiamo i turisti tra laghi e nuraghi» 

Tra boschi, cascate, siti archeologici, gastronomia le terre dei laghi vogliono raccontare un territorio tutto da scoprire offrendo ai visitatori nuovi strumenti e una nuova visione d’insieme. È tutto pronto per dare il via a un nuovo capitolo della storia del Consorzio Turistico dei Laghi Sarcidano Barbagia di Seulo. Ieri sul battello nel lago del Flumedosa sono state presentate le novità a cominciare dal presidente, il sindaco di Serri Samuele Gaviano, che subentra a Barbara Laconi (Sadali).

Le novità

Proprio per questo il consorzio intende rafforzare l’alleanza tra pubblico e privato e trasformare il patrimonio paesaggistico, storico e culturale in un motore di sviluppo concreto. Si tratta di una realtà nata nel 1993 per promuovere e valorizzare il cuore più autentico della Sardegna centro-meridionale riunendo otto comuni Esterzili, Goni, Isili, Nurallao, Orroli, Sadali, Serri, la Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo e tre realtà private: il ristorante Omu Axiu di Orroli, la Società Navigazione Laghi di Nurri e l’Unione Pastori di Nurri.

Per il Consorzio con un piano ambizioso che punta a trasformare il patrimonio paesaggistico, storico e culturale in un motore di sviluppo concreto. «Abbiamo la necessità di unire le forze – ha detto Samuele Gaviano – affinché anche il nostro ente faccia la sua parte nello sviluppo del territorio. La riduzione delle quote annuali, l’ampliamento della tipologia di soci privati, la partecipazione alle fiere nazionali e internazionali, sono solo alcune delle iniziative che abbiamo messo in campo per fare dei laghi e dei nuraghi un modello di turismo sostenibile, diffuso e di qualità».

Laghi e nuraghi

Così chi visita il territorio dei laghi e dei nuraghi trova non solo natura incontaminata, ma anche memorie archeologiche , artigianato del rame e della tessitura, sentieri immersi nel verde, ospitalità diffusa e cucina di tradizione. Questa nuova spinta per la vita delle zone dell’entroterra prevede anche delle azioni pratiche come la riduzione delle quote associative, l’apertura a associazioni, bed & breakfast, agriturismi e home restaurant, un piano pluriennale di comunicazione, una nuova identità visiva con un logo moderno e una grafica coordinata oltre il rifacimento del sito web.

«Stiamo cercando di rilanciare il consorzio», ha aggiunto l’amministratore delegato Agostino Vargiu, «sono in corso degli accordi con degli operatori turistici per vendere il nostro prodotto, un turismo lento, legato alle tipicità, ai borghi, abbiamo bisogno di nuovi soci, servono figure nuove con nuove attività».

