«Portiamo i croceristi nel nostro territorio» 

Nessuna promozione turistica, a parte quella legata all’Antico sposalizio selargino. Nonostante il patrimonio culturale e storico presente in città che spazia dall’archeologia industriale alle bellezze romaniche. «Investiamo su pubblicità e accoglienza per portare anche qui almeno una parte dei croceristi che sbarcano a Cagliari», la proposta del consigliere comunale di minoranza Franco Camba.

Missione condivisa dall’associazione culturale archeologica sarda, Acuas, che da tempo propone all’amministrazione di piazza Cellarium di aprire un ufficio turistico nella struttura comunale costruita al posto di quell’angolo di piazza Maria Vergine Assunta un tempo chiamato “il buco”, lì dove si appartavano i tossicodipendenti negli anni ‘80 quando dilagava l’eroina a Selargius.

Il dibattito

Il tema è stato più volte portato in Consiglio dall’esponente dell’opposizione Camba. L’ultima volta in occasione del dibattito sul bilancio di previsione. «Sul turismo come sempre non risultano risorse investite», sottolinea Camba, che propone: «Perché non utilizzare una parte dei 50mila euro, che vengono solitamente stanziati per il Matrimonio selargino, per la promozione del territorio tutto l’anno? Abbiamo tanto da mostrare, partendo proprio dalla struttura chiusa di piazza Maria Vergine Assunta che potrebbe fungere da vetrina della città, per poi proseguire il tour nella chiesa di San Giuliano, nel museo Semù, la Casa Putzu, l’Ecomuseo del paesaggio, e la vecchia scuola di via Dante che rappresenta uno spaccato di storia cittadina e merita di essere visitata. Bellezze che però dobbiamo far conoscere, creando la giusta promozione che deve coinvolgere anche produttori locali e associazioni», sottolinea Camba, «solo così possiamo fare quel salto di qualità che ci consente davvero di far crescere Selargius».

Ufficio turistico

Al vaglio c’è il suggerimento dell’associazione Acuas, che propone di aprire un ufficio turistico comunale in piazza Maria Vergine Assunta. «Potrebbe rappresentare un punto di riferimento essenziale per il coordinamento e la promozione del patrimonio locale», si legge nel documento inviato al Comune. L’idea è anche di «organizzare visite guidate, percorsi tematici e attività esperienziali, legate alle tradizioni e agli artigiani locali, che potrebbe generare nuove opportunità economiche per la comunità». E di «promuovere un progetto di albergo diffuso e con una programmazione strutturata degli eventi culturali e ricreativi».

Proposte indirizzate all’assessora alla Cultura e al Turismo Sara Pilia: «Siamo consapevoli e orgogliosi dell’immenso patrimonio presente nel nostro territorio, che certamente meriterebbe una promozione maggiore, anche in chiave turistica. Purtroppo», dice in riposta al consigliere Camba, «quando si amministra bisogna fare i conti con le risorse a disposizione, che non sempre consentono di dare risposte immediate o comunque non quelle che si vorrebbero». E sulla proposta di Acuas aggiunge: «Si valuterà con gli uffici la fattibilità di quanto chiesto, restando come sempre a disposizione per proposte e un eventuale confronto con l’associazione».

