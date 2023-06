«Portiamo al Sirai alcuni reparti del Cto» 

L’ipotesi è concreta e qualora venisse messa in pratica avrebbe l’effetto di trasformare il Cto in una scatola quasi vuota; sospensione dei servizi del Punto nascite, chiusura del Punto di primo intervento e spostamento presso il Sirai di Carbonia di altre attività che contemplano la presenza di un anestesista.

La richiesta

È contenuta in un documento a firma di otto responsabili di reparto per salvaguardare le prestazioni di emergenza-urgenza deputate al Sirai di Carbonia. È datata 14 giugno ed è stata fatta pervenire sulle scrivanie dei vertici aziendali della Asl Sulcis Iglesiente. «La grave carenza di anestesisti e rianimatori, ulteriormente aggravata, comporterà nei prossimi giorni l’impossibilità della copertura dei turni di guardia e della reperibilità e la conseguente sospensione di tutta l’attività legata all’emergenza urgenza, nonché della minima attività chirurgica in elezione. - si legge nel documento - A nostro avviso occorre evitare l’ipotesi più drammatica ma verosimile nell’immediato e cioè la chiusura della Rianimazione del Sirai. Sollecitiamo pertanto altre misure organizzative anche temporanee, come la chiusura del Punto nascita del Cto e lo spostamento presso il Sirai di tutte le altre attività che comportino la necessità di guardia anestesiologica al Cto, compreso il Punto di primo intervento».

Reazioni

Per il segretario territoriale della Uil Fpl Efisio Aresti, la richiesta di una riformulazione con quest’ipotesi, rappresenterebbe la fine del presidio ospedaliero d’Iglesias: «È il medesimo tentativo di paralizzare le prestazioni del Cto. È bene non si prenda in considerazione, la direzione generale ancora non si è espressa e si barrica dietro un silenzio preoccupante, siamo in attesa di una convocazione per chiarire i problemi legati all’assenza di specialisti. C’è la possibilità di poterne reperire qualcuno dall’Asl 8 e ricorrere alle prestazioni aggiuntive, ma siamo in attesa». Per Gino Cadeddu, dirigente della Cgil, la direzione generale non ha alcuna responsabilità su quanto sta accadendo: «Tanto che all’ultimo incontro la volontà era quella di salvaguardare tutti i servizi. Il problema è che i responsabili dei reparti firmatari del documento non hanno compreso che chiudere il Cto non salverebbe il Sirai, perché il personale è talmente ridotto e stremato dai turni massacranti, che in poco tempo si fermerebbe. La vera responsabilità è della politica regionale, incapace di comprendere il dramma che stanno vivendo i territori come il nostro».

