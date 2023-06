Porti turistici, trattativa sulle concessioni 

Confindustria Nautica e i rappresentanti del governo si incontreranno venerdì prossimo a Palazzo Chigi per cercare di scorporare le concessioni demaniali dei porti turistici dalla normativa sulle spiagge. Il problema dev’essere affrontato con urgenza perché, a differenza di quanto accade in Italia coi porti mercantili, gli scali marittimi da diporto sono stati realizzati grazie agli investimenti degli imprenditori privati; il punto di equilibrio, dunque, si deve trovare tra le certezze giuridiche e la redditività degli investimenti effettuati. Al tavolo tecnico partecipano i rappresentanti di diversi ministeri: trasporti, economia, ambiente, turismo, politiche del mare, affari regionali e affari europei. Confindustria Nautica si presenterà all’incontro con la sua associata Assomarinas e con i componenti dell’Assonat-Confcommercio. In un documento degli industriali, con cui si ripercorrono tutte le tappe dei precedenti confronti con il governo Meloni, si ribadisce che «la legge sulla Concorrenza ha erroneamente incluso le strutture della nautica da diporto nell’ambito della normativa dettata per le spiagge che peraltro presenta oggettive criticità e persino profili di incompatibilità rispetto alla direttiva Bolkestein».

