Porti strategici per l’energia 

Dalla conferenza delle Nazioni unite in Egitto arriva un salvagente per lo sviluppo dell’economia del mare nelle regioni del Sud e, in particolare, per la Sardegna: sono stati deludenti i risultati sulla necessità di ridurre la temperatura climatica ma invece sono venuti significativi segnali sulla produzione di energia alternativa perché la tecnologia rende possibile oggi quello che ieri non era fattibile. Parliamo dell’idrogeno su cui il Marocco e l’Egitto hanno presentato piani precisi nella conferenza di Sharm el-Sheikh. L’idrogeno – parola che deriva dal greco la cui etimologia sta per generatore d’acqua – è energia pulita che può arrivare nelle pipelines dei nostri porti e che sarebbe una manna per le industrie energivore, a cominciare da quelle dell’alluminio. Per l’occasione dell’evento dell’Onu. la piramide di Chefren si è illuminata con un messaggio chiaro: «Dobbiamo agire ora!». In effetti non c’è più tempo da perdere, infuria la battaglia sul gas fornito dalla Russia.

La questione energetica

Veniamo da un mondo basato sulle energie fossili e andiamo verso un mondo che ha scelto le rinnovabili ma nel frattempo ci siamo trovati in mezzo alla guerra in Ucraina che, gioco forza, ha rallentato il processo. Il gas doveva accompagnarci nella transizione ma, per ovvi motivi, l’Italia ne ha dovuto aumentare l’importazione da altri Paesi come l’Algeria le cui forniture sono arrivate in pochi mesi al 31 per cento. Nei primi anni Settanta ci trovammo invischiati in un’altra battaglia ma si parlava di petrolio, il gas non era importante.

Il ruolo del Nord Africa

Il Nord Africa, oggi grande produttore di energie fossili, sarà presto venditore di energie rinnovabili e questo è il punto più rilevante: il Mezzogiorno è un serbatoio dell’energia green ma non basta; l’Europa da sola non può soddisfare il fabbisogno energetico occorre importare le rinnovabili. E si può fare nei porti del Mediterraneo seguendo la catena dell’idrogeno. Si può generare energia con i pannelli solari e poi trasformarla avviando la produzione di gas di sintesi e fornendo l’ammoniaca per l’idrogeno. Le pipelines attraversano i nostri porti e quelle tubazioni, che ora trasportano il gas da estrazione, un domani potrebbero portare gas di sintesi.