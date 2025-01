Porti sardi, passeggeri in aumento 

Oltre 6 milioni e mezzo di passeggeri e poco più di 684mila crocieristi in transito. E circa 41 milioni e 700mila tonnellate di merce. Sono i numeri del 2024 dei porti sardi. Cifre che crescono rispetto al 2023. Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci e Arbatax, con un totale di circa 5 milioni e 563mila unità, registrano un più 4,5% rispetto all’anno precedente. Si attesta, invece, a circa il 10% la crescita per il traffico sulle rotte inferiori alle 20 miglia (Santa Teresa - Bonifacio e Portovesme - Carloforte): chiuso il 2024 con poco più di 970mila passeggeri.

Le statistiche

Record nel mercato delle crociere con oltre 684 mila passeggeri in transito, per un 57,5% in più rispetto al 2023. In netta ripresa, se confrontato al biennio precedente, il settore delle rinfuse liquide (principalmente petrolio greggio in entrata e raffinati in uscita): cresce dell’1% rispetto al 2023. Permane un calo, che si attesta al 9%, invece, sulla movimentazione delle rinfuse solide. Segno positivo per import di cereali e mangimi, ma cala il trasporto di prodotti chimici, minerali e, non ultimo, di carbone. Cresce il settore delle merci in colli (gommato e container): più 7% sull'anno precedente e aumento di circa 900mila tonnellate rispetto ai 12 milioni e 650mila registrati nel 2023.

Il comparto dei container del Porto Canale di Cagliari cresce del 78% rispetto all'anno precedente. Ammontano, a 97mila i Teus movimentati negli ultimi 12 mesi, rispetto ai circa 55mila registrati nel 2023.

La risalita

«Chiudiamo con grande soddisfazione un anno di intensa attività per i nostri porti di sistema», dice Massimo Deiana, presidente dell’autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, «il 2024 ha rappresentato il picco di una rapida risalita che, in appena quattro anni, ha colmato la crisi del 2020 e superato, in termini di crescita, i risultati eccellenti del 2019 e, non ultimi, quelli del 2023».

La novità

La grande novità riguarda lo sviluppo del settore crocieristico, mai così alto come in questo periodo: «Assistiamo ad un record storico sul mercato delle crociere, che si appresta ad avvicinarsi alla soglia dei 700 mila transiti», fa notare Deiana, che comunque sottolinea l’altrettanto «soddisfacente» risultato «nel settore traghetti, che sfonda il tetto dei 6 milioni e mezzo di passeggeri».

Il sistema portuale della Sardegna è «sano», e i dati del 2024 evidenziano anche uno scenario positivo anche per la «ripresa netta del comparto merci che, nonostante la crisi internazionale, chiude con un generale segno più, riportando una ventata di ottimismo nelle banchine e, di conseguenza, ad una nuova stagione imprenditoriale ed occupazionale per gli scali di competenza».

