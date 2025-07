Porti, prorogata la presidenza Deiana 

Massimo Deiana succede a se stesso, almeno per 45 giorni. Dopo otto anni di mandato, l’ex presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, il 17 luglio è decaduto dal suo incarico. Da Roma, dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per il momento, non arrivano notizie di nomine. Per un mese e mezzo Deiana continuerà a ricoprire quel ruolo in regime di proroga, esclusivamente per le operazioni di ordinaria amministrazione, così da evitare il pasticcio capitato all’Arst, dove i dipendenti sono rimasti senza stipendio durante il cambio dell’amministratore unico.

In cattedra

«Per quanto riguarda la nomina del presidente dell’Autorità portuale della Sardegna o del commissario ancora non è successo niente», afferma Deiana. «Sono senza incarico, c’è una presunta prorogatio di legge del mio mandato. Attualmente, l’Autorità portuale ha solo un presidio per gli affari correnti o estremamente urgenti, niente di più». Che succederà? «Il mio compito si è esaurito nove giorni fa, aspettiamo che si concludano i termini del differimento». Potrebbe essere lei il futuro commissario? «No, se ne parlerà ai primi di settembre. Entro quella data il Ministero sarà obbligato a nominare almeno un commissario, e non sarò certo io». Perché? «Dal 18 luglio – precisa Massimo Deiana - sono tornato al mio lavoro all’Università, nella facoltà di Giurisprudenza dove ho ripreso con piacere la cattedra di professore ordinario di Diritto della Navigazione».

Il punto nave

L’Italia si estende su ottomila chilometri di coste, poco meno di un quarto (per la precisione 1.849 chilometri) sono in Sardegna. I numeri raccontano quanto faccia gola e sia importante essere il numero uno dell’Autorità che gestirà Cagliari, Olbia e una serie di porti più piccoli ma strategici per l’industria e il turismo come Porto Torres, Sarroch, Oristano, Arbatax, Golfo Aranci e Santa Teresa. Nomine pesanti, che devono essere calibrate al millimetro per evitare delusioni e aspettative che potrebbero riverberarsi sul Governo e nei posti di sotto potere, che tali, però, non sono. Il pallino del gioco, o meglio il timone, ce l’ha proprio il Governo, attraverso il dicastero dei Trasporti e delle infrastrutture. Il decreto di nomina lo firma il ministro Matteo Salvini dopo aver consultato la presidente della Regione Alessandra Todde. L’incarico definitivodi Authority, vista anche l’estate e la proroga dell’uscente Deiana, non dovrebbe arrivare in tempi strettissimi.

L’orizzonte

Da Roma non si sbilanciano. fanno sapere solo che «i tempi per la nomina di un commissario sono maturi e il suo nome arriverà nei prossimi giorni». A taccuini chiusi, da via Nomentana raccontano che tra i papabili più accreditati ci sarebbero Federica Montaresi, che il 10 giugno ha rimesso il mandato di commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, e l’attuale segretario generale dell’Authority sarda.

