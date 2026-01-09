Porti, esercizio provvisorio fino ad aprile Il ministero: «Non è un commissariamento» 

«Si autorizza l’esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2026 fino alla data del 30 aprile 2026, limitatamente, per ogni mese, a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo». Con poche righe e il ministero delle Infrastrutture e Trasporti avvia quello che qualcuno ha definito «commissariamento» delle Autorità di sistema portuale. La comunicazione, recapitata il 30 dicembre a tutte le Autorità, manda gli enti in esercizio provvisorio, impedendo ogni forma di investimento nelle infrastrutture e in questioni che esulino dalla gestione ordinaria.

Sul tema però il ministero chiarisce: «Non vi è alcun commissariamento, rende noto il Mit, né formale né sostanziale, dei porti italiani. Si tratta esclusivamente di un passaggio tecnico-amministrativo, in linea con quanto previsto dall’ordinamento e con la prassi di questo Dicastero che nell’ambito di ogni esercizio finanziario ha - da sempre - autorizzato l’esercizio provvisorio in mancanza di tutti i pareri di competenza».

