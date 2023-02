Porti e marine uniti per il turismo 

Un'associazione che riunisce porti e marine della Sardegna, un Nautica Event per promuovere luoghi e servizi esistenti, il “collegamento” del turismo da diporto con le ricchezze culturali dell'entroterra: obiettivi e idee per potenziare un comparto con migliaia di occupati, perché coinvolge cantieristica, artigianato, turismo, agricoltura e altro. La strategia per il 2023 è stata presentata ieri mattina nella Camera di Commercio del Nord Sardegna che collabora con l'Assonautica del Nord Sardegna.

La prima novità è l'imminente nascita di un'associazione di porti e marine di tutta l'isola. Come spiegato da Giovanni Conoci, presidente di Assonautica Sardegna, «avere un sistema regionale significa muoversi tutti in sintonia, proporsi con più forza nelle relazioni con le istituzioni e gli operatori del comparto nazionali ed europei, facilitare la progettazione per i bandi regionali, nazionali e comunitari».

Nei prossimi mesi si raccoglieranno i dati per creare un database integrato su porti, marine e approdi, cantieristica, servizi turistici e anche numeri di chi lavora nel comparto e ricadute economiche per il settore e l'indotto. Basti dire che mentre è facile sapere quanti sono i turisti che arrivano nell'Isola con aerei o navi, non sono censiti i turisti che risiedono in barca. Conoscere i numeri significa anche quantificare la ricaduta economica.L'altra novità è quella di non considerare il turista da diporto solo per la costa ma anche per l'entroterra, proponendo offerte su quanto allettante sia il patrimonio culturale, archeologico ed enogastronomico di tutta la Sardegna.

L’evento

A giugno sarà la banchina Sanità di Alghero a ospitare il Nautica Event 2023. «Una manifestazione che non si sovrappone alla Fiera nautica di Olbia ma semmai è complementare, perché non saranno esposte imbarcazioni, bensì coinvolgeremo gli operatori di porti e marine del Mediterraneo e gli specialisti della comunicazione del settore per fornire la fotografia dell'esistente, dei servizi e delle opportunità offerte dalla Sardegna».I temi scelti quest'anno completano il trittico: l'anno scorso era stato approfondito il discorso del cosiddetto “albergo nautico” culminato con un convegno in ottobre a Olbia; il prossimo anno si approfondirà il tema della cantieristica sarda.