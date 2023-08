«Porti e aeroporti, arrivi in crescita: nessun flop estivo» 

«I passeggeri nei porti e negli aeroporti sardi sono da record, così come gli arrivi nell’Isola», affermano gli assessori ai Trasporti e al Turismo, Antonio Moro e Gianni Chessa. I due esponenti della Giunta regionale hanno diffuso i dati dei passeggeri negli scali dell’Isola. Nel complesso i viaggiatori sbarcati nei 3 aeroporti e nei 4 porti della Sardegna, nel periodo gennaio-luglio 2023 «sono stati 4.123.447», circa l’8% in più rispetto ai «3.812.118 dell’analogo periodo 2022 e i 3.880.087 del gennaio-luglio 2019». Certo, l’aumento del traffico passeggeri non significa automaticamente turismo in crescita. Non a caso nelle scorse settimane le associazioni di settore hanno lanciato l’allarme per una stagione che finora è stata sotto le aspettative.

Ma per gli assessori si tratta comunque di un segnale molto positivo: «I numeri, prima ancora delle parole certificano come nei porti e negli aeroporti della Sardegna, il traffico superi non soltanto quello del 2022 ma anche quello della stagione ante Covid del 2019». Chessa, ai microfoni di Videolina, ha poi aggiunto: «Questo non vuol dire che ci siano delle criticità da affrontare, come i rincari e la qualità dei servizi. Ma a chi giova vedere tutto nero e parlare di flop?».

Le statistiche

Ecco i dati diffusi dalla Regione: dall’1 al 31 luglio 2023 nei porti di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres i passeggeri totali sono stati 1.098.087, nel 2022 sono stati 961.560, nel 2019 erano 953.187. Da gennaio a luglio 2023, soltanto gli arrivi nei 4 porti sardi sono stati 1.446.630, contro i 1.345.431 dell’analogo periodo 2022 e 1.346.729 del 2019.

Nel luglio di quest’anno nel porto di Cagliari si sono registrati 38.006 passeggeri con 20.107 arrivi. Nel 2022, il totale dei passeggeri è stato di 30.970 con 16.563 arrivi. Nel porto di Olbia, nel mese appena concluso i passeggeri sono stati 756.156, con 411.581 arrivi. Nel 2022 erano 674.701 con 370.484 arrivi. A Golfo Aranci i passeggeri totali nel mese di luglio sono stati 105.634 con 58.594 arrivi, mentre nello stesso periodo a Porto Torres i passeggeri sono stati 198.282 con 113.001 arrivi. Questi ultimi due scali hanno registrato una leggera flessione rispetto al luglio 2022, calo compensato dall’incremento del traffico sulle banchine di Olbia e Cagliari.

Il settore aeroportuale traina la crescita. Il traffico complessivo da gennaio a luglio 2023 è stato di 5.263.147 passeggeri; nel 2022 si è fermato a 4.822.850 e nel 2019 a 4.941.211.

Il caso

Nell’aeroporto di Cagliari nel luglio 2023 il traffico è stato di 614.674, nel 2022 si era fermato a 582.497 e nel 2019 a 586.762. «Un trend che fa guardare con ottimismo al prosieguo della stagione estiva», spiega la Sogaer in un comunicato. Ma i risultati riaccendono il dibattito sulla privatizzazione dello scalo. «Esprimiamo grande soddisfazione per i dati diffusi: confermano che l’aeroporto di Cagliari-Elmas è un asset sempre più strategico per il territorio ed è una porta insostituibile per l'ingresso in Sardegna», dicono Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio Sud Sardegna, e Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna.

«Per chiunque gestisca l’aeroporto è difficile migliorare questo aumento costante di presenze nonché il bilancio di una società che guadagna, pagate le imposte, un terzo del suo fatturato, con l’utile che non viene distribuito ma rimane in Sardegna. Perché cedere questo asset? Un mistero», concludono Bertolotti e Mura.

