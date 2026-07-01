«Porteremo avanti un’azione epocale» 

«Non mi sono mai abituato a frequentare queste aule anche se ho governato questa città per cinque anni, ma eravamo nel 2020 e si usciva dalla pandemia, quando tutto era più difficile. Questo mandato sarà completamente diverso e lo vivrò con fierezza e più serenità, sicuro di aver fatto bene. Un qualcosa che non mi alleggerirà il peso, al contrario, ma governeremo con un senso di responsabilità ancora più forte». Un discorso pacato quello del sindaco Massimo Mulas, nel suo insediamento del Consiglio comunale, dopo il primo atto formale di giuramento leale alla Costituzione.

In aula

La seduta nel Palazzo comunale di piazza Umberto, presieduta inizialmente dal consigliere più anziano, Gavino Ruiu, si è aperta con la convalida dei venti consiglieri eletti - 13 di maggioranza e 7 di minoranza - e la surroga dei primi tre consiglieri non eletti, seguita dalla nomina della giunta di sei componenti, con tre esponenti del Pd, quali Maria Bastiana Cocco alla Cultura, Gavina Muzzetto all’Ambiente, Antonello Cabitta assessore allo Sport, mentre Claudio Piras di Orizzonte Comune ha ricevuto la delega al Commercio, Cristina Capuana di Porto Torres Avanti la delega all’Urbanistica, infine Gaetano Mura vicesindaco con delega al Bilancio. Dal primo cittadino l’appello all’unità e l’invito a collaborare rivolto sia alla maggioranza che alle opposizioni, auspicando un confronto costruttivo e trasparente per il bene della comunità. «Questa città è stata sempre bene amministrata, ma a noi spetta il compito attuale di provare a promuovere un’azione epocale, - aggiunge Mulas - di transizione reale tra un vecchio modo di fare politica, ad un nuovo modo di approcciarsi ad essa, per cambiare e mutare lo scenario di questo territorio alzando l’asticella per perseguire obiettivi di carattere economico, infrastrutturale, sociale e culturale. Questa sarà la nostra vocazione». La seduta è proseguita con la nomina della presidente del consiglio di Avs, Giulia Manca, e dei vice Anita Giaconi e Gavino Ruiu. Il consiglio si è chiuso con una nota polemica «sulla questione etica e politica» relativa alle nomine dei due componenti alla Commissione tecnica di controllo ambientale di Ep Fiume Santo- il consigliere dimissionario Emanuele Riu di Orizzonte Comune e Domenico Rizzu del M5s- un tema sollevato dai consiglieri comunali dell’opposizione Sara Dettori e Ivan Cermelli, entrambi candidati a sindaco.

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