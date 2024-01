Portellone scoppia in volo, atterraggio d’emergenza Stop ai Boeing 737 Max  

Portland . Panico e tragedia sfiorata a bordo di un Boeing 737 Max 9 dell’Alaska Airlines, costretto a un atterraggio di emergenza in Oregon venti minuti dopo il decollo per l’esplosione del portellone di un’uscita di sicurezza posteriore disattivata. Nessun ferito tra le 177 persone a bordo, compresi i sei membri dell’equipaggio, ma le immagini finite sui social sono da brividi: il pannello che si stacca, il buco nella fusoliera, il vento gelido che entra, la maschere di ossigeno che scendono e qualche indumento che vola fuori. La compagnia aerea con sede in Usa ha fermato tutti i suoi 65 Boeing 737 Max 9, in attesa di accertamenti anche della Federal Aviation Administration su un modello già al centro di questioni di sicurezza.

Le autorità aeree di vari Paesi, dalla Gran Bretagna alla Cina, stanno valutando il da farsi. Il volo 1282 era partito dall'aeroporto di Portland alle 17.05 locali per Ontario, in California. Ma poco dopo il decollo, l'equipaggio ha segnalato un «problema di pressurizzazione». Sembra si sia strappato un pannello che poteva essere utilizzato come una porta di uscita posteriore opzionale. L’aereo aveva toccato i 4.876 metri di quota, prima di scendere per l'atterraggio di emergenza a 3.000 metri, sotto la cui soglia la respirazione è considerata possibile per persone sane senza ossigeno extra. Fortunatamente il posto accanto al pannello strappato non era occupato. Nel 2020, dopo diversi disastri e lo stop alla produzione, la Faa autorizzò il 737 Max a tornare in servizio, dopo la modifica del sistema di controllo di volo.

