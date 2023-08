Porte sbarrate al parco: proteste 

Ferragosto e solleone con un lieve maestrale. Gli ingredienti perfetti per un po’ di mare, o perché no, per una passeggiata al parco. Purtroppo una delusione attendeva chi ha provato ad andare al parco comunale Efisio Marcis di Sestu, dove per tutta la mattina di martedì i cancelli sono rimasti sbarrati e hanno aperto solo dopo le 17. Un vero peccato dato che il parco rappresenta una meta per tanti cittadini che in questi giorni di caldo torrido preferiscono rimanere in città o che non hanno la possibilità di usare auto o mezzi pubblici.

E ultimamente sono fioccate anche le lamentale per le cattive condizioni del parco, spesso poco pulito e con le mattonelle smosse. Ci sono anche un chiosco, e l’edificio che ospitava il centro anziani. Ma entrambi sono chiusi da tempo. Il problema della gestione del parco però è complesso, come spiega la sindaca Paola Secci: «L’area è data in gestione a un privato, lo stesso che gestisce anche il chiosco e che si occupa di pulizie, apertura e chiusura». Ma aggiunge: «Il contratto ha una scadenza. Inoltre a fine estate iniziano i lavori di ristrutturazione dei locali del centro anziani e la manutenzione straordinaria degli esterni e del verde».

