Porte sbarrate al Museo delle Ferrovie 

Su Internet non si trovano orari d’apertura, chiamando il numero di riferimento non risponde nessuno. Nessun sito web in cui ottenere maggiori informazioni. Ma allora come si pianifica una visita al Museo delle Ferrovie di Monserrato, inaugurato in pompa magna lo scorso 26 giugno alla presenza dei vertici Arst, tre assessori regionali e amministrazione comunale?

Porte sbarrate

Semplicemente, ancora non si può. Perché nonostante le dichiarazioni che parlavano di «riapertura dopo dieci anni», «momento di grande orgoglio» e «restituire alla comunità il luogo», le porte si sono aperte solo il giorno dell’inaugurazione. Non che la riqualificazione non ci sia stata. Il percorso museale è stato rinnovato per valorizzare gli splendidi reperti, comprese le straordinarie locomotive e carrozze d’epoca, risalenti a più di cento anni fa. Eppure mancano ancora alcuni interventi, e fino ad allora le chiavi restano in mano all’Arst e l’esposizione è chiusa. Solo dopo la firma di accordo con l’azienda di trasporti e la Regione, la gestione potrà passare al Comune, che bandirà una gara d’appalto per affidare il museo e accogliere i visitatori. Insomma, non ci sono dubbi che le visite torneranno, e questa è una buona notizia considerando gli oltre dieci anni di inattività, ma per il momento alla comunità non è stato restituito niente.

I progetti

Sull'area l’amministrazione avrebbe peraltro grandi progetti, al centro di prime interlocuzioni con l’Arst e la Ras già dal 2017 e confermati con la stipula dei Programmi di Riordino Urbano del 2018. Lo spiega il sindaco Tomaso Locci: «La nostra idea è di realizzare un ampio polo museale che includa anche un Museo del Vino e diventi un punto di riferimento. Il museo vitivinicolo verrebbe temporaneamente collocato nella palazzina dove un tempo c’erano gli uffici. Quando ci verrà consegnata l’area lo trasferiremo in un nuovo edificio che costruiremo». La speranza è che i tempi non siano lunghi. «Il cerchio è chiuso, manca solo la firma della Regione. Una volta ricevuto l’ok potremo dare l’area in affidamento e cercare i finanziamenti per il Museo del Vino. Ricordo che senza la nostra idea progettuale e l’insistenza che abbiamo avuto insieme al direttore Arst Carlo Poledrini e il sindaco di Mandas Umberto Oppus, non sarebbe arrivata alcuna riqualificazione».

Una volta riaperto per davvero, sarà importante che la struttura funzioni realmente come attrattore di visitatori. «Un museo non si può reggere solo con il costo del biglietto» conclude Locci. «Prevediamo di realizzare anche un ristorante e un negozio di gadget, auspichiamo ci venga data la possibilità di farlo». Non mancano le note polemiche. La prima del Movimento 5 Stelle di Monserrato, che sottolinea che «si tratta di un progetto il cui merito è interamente della Regione. Su giornali e mezzi di comunicazione sembra che la Giunta comunale voglia metterci il cappello intestandosene il merito». La seconda di tutta l’opposizione. «L’invito a partecipare all’inaugurazione, rivolto dall’Arst a tutti i componenti di maggioranza e minoranza, è stato taciuto a questi ultimi, impedendoci di essere presenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA