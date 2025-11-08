Porte girevoli nell’Aula consiliare 

Si dice che la politica sia l’arte del compromesso, a Oristano è quella del trasloco: in poco più di tre anni, 24 cambi di casacca hanno trasformato l’Aula consiliare in un campo minato dove ogni seduta è una roulette. L’ultimo scossone è targato Sardegna al Centro 20 Venti, che con i consiglieri Paolo Angioi e Valeria Carta saluta la maggioranza del sindaco Massimiliano Sanna per sedersi all’opposizione. Una decisione che smuove ancora gli equilibri — già precari — della consiliatura più instabile che Oristano ricordi.

I record

La palma del più rapido resta al veterano Francesco Pinna, che già nella prima seduta aprì le danze passando da Forza Italia all’Udc, salvo poi tornare indietro un anno fa. Ma il titolo di “migrante seriale” spetta senza dubbio a Paolo Angioi che ancora prima di presentarsi agli elettori aveva già fatto il primo salto dal Psd’Az all’Udc, poi al gruppo misto (trasformatosi in Prospettiva Aristanis), quindi in Forza Italia, e infine approdato a 20 Venti, con cui ha corso anche alle Regionali. Fulminea la resistenza di Valeria Carta, subentrata al dimissionario Gigi Mureddu nelle file azzurre e poi traslocata sotto il simbolo guidato in provincia da Giancarlo Mameli, che nel frattempo ha perso Giuliano Uras e Roberto Pisanu, finiti nella civica Oristano al Centro.

Il gruppo sparito

È il partito del sindaco, i Riformatori, quello che esce più ammaccato dal gioco delle porte girevoli: Carmen Murru e Antonio Iatalese hanno presto fatto le valigie verso l’Udc, Gianfranco Licheri ha sposato Prospettiva Aristanis, mentre l’ultima entrata, Giulia Solinas, ha aderito al Psd’Az. Ancora, lo scudo crociato ha incassato l’ex FdI Peppi Puddu, presidente del Consiglio; Gianmichele Guiso e Gianfranco Porcu sono migrati dai Quattro Mori a FI.

L’opposizione

Sul fronte opposto, il centrosinistra non ride: il Pd si è spaccato con l’addio di Maria e Giuseppe Obinu e Umberto Marcoli, fondatori di Alternativa Sarda. Poi la disintegrazione di Oristano Più, seguita all’uscita di Efisio Sanna: Francesca Marchi è rientrata in Sinistra Futura, Carla Della Volpe e Massimiliano Daga tengono in piedi il vessillo democratico.

I fedelissimi

A conti fatti, è più semplice elencare chi non ha mai cambiato casacca: Fratelli d’Italia fa l’en plein con Pino Carboni, Fulvio Deriu e Stefania Orrù, mentre Vincenzo Pecoraro resta il pilastro dell’Udc. Inossidabile anche il civico Sergio Locci, fedele alla lista Aristanis. In minoranza resistono solo Francesco Federico (Oristano Democratica e Possibile) e Massimiliano Daga (Pd). E se l’aula consiliare sembra affetta da una vera epidemia di mobilità politica, la Giunta non è immune.

La Giunta

L’assessore tecnico Ivano Cuccu, nominato in quota a Sardegna al Centro 20 Venti, ha abbandonato il simbolo del partito per passare alla civica Oristano al Centro. Non da meno Simone Prevete, espressione sardista, che ha sposato la causa azzurra lasciando la casella dei Quattro Mori all’ex Riformatore (poi Prospettiva Aristanis e infine forzista) Gianfranco Licheri.

