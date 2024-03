Porte girevoli nella maggioranza 

Camminare sul filo del rasoio è diventata una specialità per Massimiliano Sanna. Non bastano i numeri risicati e qualche insidiosa astensione a minare la tranquillità della maggioranza. La nascita di “Oristano al centro”, che soppianta nell’Aula degli Evangelisti il simbolo di Sardegna al Centro 20Venti (secondo movimento di maggioranza che sparisce dopo i Riformatori), solo apparentemente non muove di un millimetro gli equilibri nel centrodestra. In realtà, la decisione del gruppo composto da Giuliano Uras, Roberto Pisanu e dall’assessore Ivano Cuccu potrebbe aprire nuovi scenari.

Il dubbio

Fino ad ora i tre dissidenti Gianfranco Licheri, Paolo Angioi e Davide Tatti erano stati tenuti fuori dal tavolo politico sulla base di un accordo pre-elettorale che limitava la partecipazione ai soli partiti protagonisti della vittoria di Massimiliano Sanna: Riformatori, Udc, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Partito sardo d’Azione e Sardegna al Centro 20Venti. E ora? “Oristano al centro” manterrà lo stesso diritto (pur sotto nuova identità) o come Prospettiva Aristanis dovrà accomodarsi in seconda fila?

«Cambia solo il nome»

Il capogruppo, Giuliano Uras: «L’articolo 13 del Regolamento comunale stabilisce al comma 4 che i gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione al presidente, sottoscritta da tutti i consiglieri del gruppo medesimo. Siamo sempre noi, solo con un nome diverso».A far la differenza tra i due gruppi, certo, è il sostegno al primo cittadino che il gruppo misto non garantisce da tempo, spingendosi fino alla richiesta di azzeramento dell’esecutivo.

In vacanza

Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Fulvio Deriu è cauto: «Qualunque eventuale valutazione in merito alla formazione di nuovi gruppi sarà affrontata in seno al tavolo politico che sarà convocato dopo Pasqua». Si vedrà, insomma.

L’unica cosa certa è che al momento Sardegna al Centro 20Venti saluta Palazzo degli Scolopi. «Ci dispiace, si è avuta fretta di chiudere una pagina, avevamo chiesto un po’ più tempo per confrontarci con gli organi regionali - commenta il coordinatore Marco Efisio Pisanu - l’incontro è convocato per il 6 aprile». Potrebbe essere solo un arrivederci, visto che con il candidato alle Regionali Paolo Angioi, le interlocuzioni sono ancora in corso.

Sanità

La seduta di due sere fa si era aperta con l’approvazione della mozione della minoranza che impegna il sindaco e la Giunta ad esprimersi incondizionatamente a sostegno della salute pubblica. «Chiederemo immediatamente un incontro al nuovo assessore regionale alla Sanità», ha riferito il sindaco. Il documento chiede soluzioni per il reclutamento del personale, il potenziamento degli Ascot, il reintegro in chiave volontaria dei medici in pensione, il potenziamento delle guardie mediche e dei reparti ospedalieri e l’attivazione di un tavolo interistituzionale per l’impiego straordinario nel servizio civile dei medici delle forze armate.

