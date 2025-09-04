Porte chiuse ai turisti israeliani 

Porte chiuse ai turisti israleliani in un residence di Porto Pino, la frazione marina di Sant’Anna Arresi. In quest’angolo del Sulcis un imprenditore inglese, con un messaggio sul sito internet della struttura turistica, prende posizione su quanto sta accadendo a Gaza. Le sue parole fanno il giro del web e la notizia in poche ore diventa virale.

Il proprietario

Frederick Bradley, il proprietario della casa vacanze è sorpreso. «Non mi aspettavo tutto questo clamore mediatico», racconta al telefono. Ieri ha ricevuto decine di chiamate. Il suo gesto non è passato inosservato, anche se recentemente ci sono stati molti casi di imprenditori turistici e ristoratori che hanno negato posti letto e cibo a ospiti israeliani. Episodi sempre più frequenti, seguiti alla grande mobilitazione internazionale su quanto sta accadendo in Palestrina. «Sebbene il nostro non sia un sito di informazione, né un organo politico, riteniamo che anche in spazi come questo, aperto a comunità consapevoli della realtà in cui vivono, si debba dar conto di eventi che per gravità non possono essere ignorati», si legge nelle prime righe del comunicato diffuso sul sito internet di Villa Ebner, dove sono presenti anche due banner recanti le scritte “Slava Ucraini” (Gloria all’Ucraina) e “Free Palestine” (Palestina libera).

Genocidio a Gaza

«Quanto sta accadendo nella striscia di Gaza è uno di questi eventi – si legge nella nota –. Far morire di fame bambini, donne, uomini non è un atto politico, né tantomeno un legittimo atto di difesa. Lo stermino sistematico di un popolo con l’intento dichiarato di cancellarlo dalla faccia della terra va considerato un vero e proprio genocidio. È inumano non sentire il dovere di fare qualcosa che vada oltre a un’indignazione di facciata. Per questo motivo non ospiteremo più cittadini israeliani a meno che non dichiarino apertamente di ripudiare i crimini commessi dal governo israeliano e dal suo esercito». L’imprenditore auspica un’ampia condivisione della sua iniziativa e invita a «boicottare i responsabili diretti di quanto sta avvenendo a Gaza, e chi, in silenzio, ne avvalla l’operato, è una scelta che ci auguriamo venga condivisa da molti. È vero, è meno di una goccia in un oceano, ma necessaria almeno per dare un minimo di senso alla nostra coscienza». Le parole di Frederick Bradley hanno fatto il giro del web. La notizia è stata condivisa e commentata da migliaia di persone. In tanti hanno apprezzato il gesto dell’imprenditore inglese, ma non sono mancate le critiche.

Il precedente

Nei giorni scorsi una vicenda simile è accaduta a Napoli, dove Francesco Minisci, ex consigliere comunale e gestore alcune strutture ricettive, ha detto di non voler ospitare turisti israeliani nel suo B&B. Anche in quella circostanza la notizia ha fatto il giro del mondo ed stata rilanciata di numerosi siti d’informazione israeliani. L’uomo ha ricevuto numerose minacce e ha presentato denuncia ai carabinieri.

