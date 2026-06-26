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Via Angioni, dalle 9 alle 20
27 giugno 2026 alle 00:12

Porte aperte tutti i giorni nel centro per i giovani 

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Il centro giovani di via Angioni - sede del progetto DesTEENazione - apre le porte tutti i giorni dalle 9 alle 20. E dopo il primo open day sono già 100 gli iscritti. «È una grande opportunità per i ragazzi di Quartu e di tutte le comunità del Plus, non solo dal un punto di vista aggregativo ma anche formativo, di sostegno, di supporto», spiega l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni. Dal 6 luglio via anche alle attività estive per i più giovani tra gli 11 e i 14 anni: dalle 9 alle 14 giochi all’aperto e di ruolo, attività manuali e artistiche, teatro e corsi di espressività.

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