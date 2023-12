Porte aperte nelle case di riposo 

Si riaprono le porte nella casa di riposo “Casa Antonia” di Isili in occasione delle festività natalizie. Parenti e amici potranno incontrare i propri cari nelle aree comuni dove, per buona parte della giornata, gli ospiti si ritrovano per chiacchierare, guardare la tv o svolgere delle attività insieme agli altri. Si chiude così definitivamente l’era della “limitazioni Covid” che ha portato dapprima a blindare la struttura poi a garantire visite limitate e controllate senza contatti troppo stretti.

La festa

Pazienti e operatori si preparano così a vivere con maggiore libertà le feste imminenti. Il Natale è stato oggetto di vari laboratori che in queste ultime settimane hanno impegnato gli ospiti di entrambe le case di riposo presenti ad Isili, Casa Antonia appunto e Casa dell’anziano San Saturnino.

In entrambe le strutture sono arrivati i doni e gli auguri portati dai volontari dell’Associazione dei carabinieri in pensione, un appuntamento che negli ultimi anni per via della pandemia era stato evitato. Quest’anno non ci sarà la visita dei bambini della scuola. Problemi organizzativi non hanno permesso la condivisione di questo momento che è stato solo rimandato ad un periodo più favorevole. Potrebbero però essere alcuni bambini della parrocchia a portare un po’ di gioia e affetto assieme alla catechista con la quale hanno preparato alcuni canti natalizi.

Il pranzo

«Il giorno di Natale però non tutti resteranno in struttura», spiega Alba Porceddu coordinatrice del ricovero San Saturnino, «chi è seguito dai parenti torna a casa». Per chi rimane ci sarà il pranzo di Natale con tanto di lasagne, agnello e panettone. Chiara Pala della casa San Saturnino, starà con i parenti a Natale ma anche nel ricovero respira l'aria di festa: «È un momento di gioia e d'amore», ha detto "e anche qui lo sentiamo, c'è l'albero e il presepe, ascoltiamo i canti natalizi, gli operatori non mancano di darci attenzione». Capita spesso infatti che il giorno di Natale mettano a disposizione il proprio telefono per una chiamata o una videochiamata con i parenti più lontani.

L’attesa

Resterà invece a Casa Antonia Giulia Matta: «Verranno a trovarmi le mie figlie così potremo trascorrere Natale insieme». Non manca chi sente però la nostalgia e la solitudine. «Sto bene qui perché siamo in compagnia», racconta un ospite di Villacidro, «ma in questo periodo non sono proprio contento». «Qui», ha spiegato Alessandro Addis, uno dei titolari, «gli ospiti resteranno quasi tutti in struttura». Non mancherà per loro un pranzo festoso in attesa delle visite che per tanti non tarderanno di arrivare.

