Porte aperte al Roland Garros 

parigi. Il Roland Garros apre, pioggia permettendo, i cancelli e l’Italia schiera subito due finaliste degli Internazionali di Francia. Jasmine Paolini (con la belga Ana Bogman) e Sara Errani (con la cinese Qinwen Zheng, numero 7 del mondo) sono le prime nel singolare femminile, più tardi giocherà Elisabetta Cocciaretto (contro Diana Shnaider, russa, perciò “atleta neutrale”). In campo maschile Tommy Paul (con venti posizioni di vantaggio in classifica) misura le ambizioni di Luciano Darderi, unico azzurro oggi in campo, che rinvierà il match doppio (Lorenzo Musetti è impegnato a Umago) contro i forti cileni Jarry e Tabilo. In doppio ci sono anche Andrea Vavassori e Simone Bolelli, teste di serie numero 1, forse la nostra più grande speranza di medaglia, opposti a Carreno Busta e Granollers, la “altra” coppia spagnola dopo quella stellare Alcaraz-Nadal.

Ieri il presidente del Coni, Giovanni Malagò è tornato sulla vicenda Sinner: «Il rammarico c'è, il dispiacere c'è: è innegabile, è inutile essere ipocriti o falsi. Al tempo stesso, abbiamo la certezza dell'assoluta impossibilità di Sinner di partecipare al torneo», ha chiuso.

