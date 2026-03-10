«Porte aperte agli specializzandi» 

«C’è poca consapevolezza delle cose buone che ci sono. L’Ematologia è molto forte, Cardiologia e Ginecologia funzionano bene. Avete molti progetti di telemedicina su diversi ambiti, sulla cronicità, punte avanzate su pazienti con particolari patologie in assistenza domiciliare. L’hospice funziona molto bene. Anche la chirurgia robotica, va potenziata come punto di attrazione per fare venire e formare i medici che si approcciano a questa disciplina: qui c’è una scuola, una competenza, una tradizione. Bisogna puntare su modalità formative sul campo, extraccademiche. È uno dei punti che mi piacerebbe seguire, garantire la formazione sul campo su tematiche su cui siamo forti». Il direttore generale, Francesco Trotta, coglie anzitutto le virtù dell’Asl 3 che guida da poco più di due mesi.

Definita la direzione strategica inizia una nuova fase. Avremo più medici?

«Il potenziamento del personale è un’attività che abbiamo già iniziato a fare. Qui c’è un problema inverso rispetto ad altre realtà. Ci sono le risorse economiche, però le procedure di selezione e i concorsi vanno deserti. C’è sicuramente la volontà e ci sono atti concreti per fare concorsi e assumere personale».

Come superare la poca attrattività?

«Un’idea è il ricorso alla libera professione, come i gettonisti. Non è la soluzione del problema, ma serve a garantire la continuità assistenziale. In futuro la politica del personale anche a livello regionale va rivista in un’ottica non di Asl, ma di sistema. C’è una legge regionale: sulla base degli indici di sofferenza i territori più in difficoltà devono avere la priorità per l’allocazione delle risorse. Una delle prime cose che ho visto qui è che il personale se lo tieni lo devi anche trattare bene. Non è solo un problema di attrattività, ma anche di trattenimento del personale».

Come fare?

«Una delle cose fatte è dare gli istituti contrattuali previsti, gli incarichi professionali. C’erano molti professionisti sanitari da anni senza incarichi, sono state avviate procedure di interpello per unità operative semplici, concluse e attribuite. Se ci sono unità operative, posizioni disponibili, incarichi professionali, semplici, dipartimentali o complessi, non dobbiamo tenerle vuote. Sarebbe un peccato non dare una possibilità di sviluppo professionale e di avanzamento di carriera. Mi piacerebbe essere più proattivi».

In che senso?

«Non basta che si firmi la convenzione, interessa che si chiami il collega di unità operativa di Cagliari e Sassari dove ci sono le specializzazioni, si chieda attivamente affinché ci diano delle risorse. Se c’è una convenzione vorrei che una parte degli specializzandi arrivi sul territorio. Qui ci sono pazienti. Per uno specializzando è una palestra molto importante».

Come gestire la sofferenza dei reparti?

«Ortopedia, sotto organico, ora va con i medici in quiescenza, con le convenzioni riconoscendo una prestazione remunerativa più elevata, con le aziende ospedaliere contigue, in particolare Oristano e Sassari. È un modo per avere una maggiore cooperazione, unire le forze: se qualcuno è in difficoltà e ci sono ospedali vicini che possono supportare l’erogazione dell’assistenza queste convenzioni sono importanti anche per dare un segnale che il servizio sanitario è regionale. L’Oncologia va molto rafforzata. La Pediatria è uno dei problemi da affrontare».

Il Mandrolisai non ha pediatra di base.

«Ci sono 700 bambini senza pediatra di libera scelta, non va bene. Assolutamente» .

Una soluzione?

«Cerchiamo di utilizzare convenzioni per far venire liberi professionisti. C’è già una delibera. Non è solo Sorgono, anche nei distretti di Macomer e di Siniscola ci sono problematiche. C’è un concorso sulla pediatria. Abbiamo già chiesto di attingere a tutte le graduatorie possibili. Mi aspetto che le risorse siano destinate anche a questi territori in sofferenza. Se assumo nel servizio regionale, per 3-4 anni si va in quell’area. C’è maggiore incentivazione per la medicina generale, nulla toglie che si possa fare per la pediatria di libera scelta: 2 mila euro in più per chi sceglie di prestare servizio in zona disagiata».

Mancano medici di base.

«Spero che gli effetti degli incentivi si vedano subito. L’altra questione è ottimizzare le risorse. Ci sono tanti medici con 1200-1300-1400 assistiti. Vogliamo chiedere di prendere in carico fino a 1800. Dove non si arriva bisogna rivolgersi all’Ascot. Dobbiamo anche porci il problema dell’appropriatezza. Altrimenti si intasano i laboratori, aumentano liste d’attesa e magari non c’è bisogno di quella prestazione. Importante è agire di più sulla valorizzazione della prestazione pubblica».

