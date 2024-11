Porte aperte a tutte le associazioni 

Il Centro Servizio per il Volontariato apre il suo ufficio a supporto del terzo settore in Ogliastra a Lanusei. Ieri mattina, l’inaugurazione della nuova sede, al quarto piano del Municipio. È stata l’occasione per illustrare i servizi gratuiti erogati dal Csv a supporto del volontariato, insieme alle progettualità che saranno avviate nei prossimi mesi con il contributo delle istituzioni e del mondo associativo sardo.

Verso i giovani

L’obiettivo è supportare le realtà territoriali, offrendo strumenti e servizi utili alla crescita del volontariato, dello sviluppo e al coinvolgimento dei più giovani. «Il ruolo del Csv nello sviluppo e nella crescita del volontariato si realizza anche e soprattutto attraverso la sua territorialità», ha spiegato Lucia Coi, presidente del Csv Sardegna, nel corso della presentazione. «Abbiamo deciso di avere delle sedi dislocate in tutto il territorio regionale -prosegue – anche nei territori più fragili geograficamente e questa scelta ci ha portato a Lanusei, come centro dell’Ogliastra che ci permette di entrare in contatto con le organizzazioni di questa zona».

Ma qual è lo stato di salute del volontariato in Sardegna? «È una regione generosa e ci sono tante persone che si dedicano al volontariato e all’assistenza, in ambiti diversi e con attività diverse. Sicuramente, dal post Covid in poi c’è stata una flessione legata a una ridotta vocazione delle persone verso il volontariato.

La missione del Csv è anche sostenere le organizzazioni e accompagnarle in tutte quelle difficoltà e meccanismi complessi che ci vengono imposti talvolta anche dalla normativa nella gestione delle organizzazioni, quindi l’auspicio è quello di sostenerle anche a livello locale cercando di ridurre al massimo gli effetti negativi della situazione economica e sociale che stiamo vivendo e che si ripercuote sul volontariato».

Intanto, una trentina di rappresentanti delle associazioni hanno partecipato a un corso di formazione per favorire il coinvolgimento dei giovani nel volontariato. L’iniziativa si inserisce in un progetto che il Csv Sardegna ha inserito nella propria programmazione per promuovere il civismo e il volontariato tra gli studenti sardi. «Tra gli 11 Comuni aderenti figura quello di Tortolì, insieme all’Iti».

Il sindaco

A fare gli onori di casa, il sindaco Davide Burchi «Siamo lieti che un’esperienza di qualità, come è quella del Csv Sardegna, abbia trovato casa a Lanusei. Credo che sia una bella opportunità di crescita reciproca. Lanusei è una comunità ospitale che trarrà giovamento da questo inserimento nel nostro tessuto sociale. La rete delle associazioni di questo territorio è la parte più attiva della nostra comunità e ci dà grandi soddisfazioni: sono persone che spendono buona parte del loro tempo a favore degli altri, creando le basi per un miglioramento sociale a 360 gradi».

RIPRODUZIONE RISERVATA