Portavoce, pasticcio omissis 

Un incarico da 35 mila euro l’anno fino al 2027, firmato e finanziato dal Comune, ma senza un nome. O meglio, con un nome “omissis”. La determina dirigenziale 3593 del 16 settembre, firmata dalla dirigente Maria Cristina Murdeu, ufficializza l’incarico fiduciario al portavoce del sindaco. Ma in tutto il documento, il nome del beneficiario è sistematicamente oscurato. Compare ovunque la dicitura “omissis”, persino nel campo “creditore” relativo all’impegno di spesa. Il motivo? «Gli uffici non lo ritenevano strettamente necessario, perché era già stato pubblicato», spiega il sindaco Emiliano Fenu.

Risorse pubbliche

Il portavoce è previsto dalla legge 150 del 2000, che consente al sindaco di avvalersi di un collaboratore per la gestione dei rapporti politico-istituzionali con i media. La legge, però, non giustifica deroghe ai principi di trasparenza amministrativa e di controllo democratico sull’impiego di risorse pubbliche. Nel caso nuorese, il nome resta nascosto nella determina. La motivazione? “Privacy”. Questa la voce che compare anche nel visto contabile per gli anni 2025 e 2026. Un errore cambia tutto. Nel paragrafo all’impegno di spesa per il 2027, per una svista, il nome è rivelato: Mira - riprese aree di Antonio Ruju. E basta per infrangere la riservatezza sull’incarico.

Nessun segreto

Il sindaco Fenu, ignaro, chiarisce: «Non c’è nessun segreto. L’addetta stampa è Giusy Ferreli, il portavoce Antonio Ruju». E dopo essersi confrontato con la dirigente Murdeu, aggiunge: «Il nome non compare nella determina perché gli uffici non lo hanno ritenuto strettamente necessario, era già stato pubblicato in un decreto a mia firma». Va anche detto che lo staff è composto da professionisti della comunicazione, con esperienza e competenze. Ma resta l’interrogativo: se l’incarico era già pubblico, perché oscurarne il nome nei documenti di assegnazione delle risorse? La determina parla di “assenza di conflitto di interessi” e “convenienza dell’atto”, ma la scelta dell’omissis alimenta dubbi su quel principio di trasparenza che dovrebbe regolare ogni incarico nella Pa. Perché in nome della privacy, qui, si finisce per oscurare ciò che dovrebbe essere visibile a tutti: l’uso del denaro pubblico. Una contraddizione se si guarda fuori dai palazzi comunali: la città è disseminata di telecamere senza permessi. Occhi elettronici di privati puntati su spazi pubblici, che dopo il recente caso di immagini rubate dagli hacker e rivendute, solleva altri interrogativi: a Nuoro la privacy pare distratta. Ma non nel palazzo comunale.

