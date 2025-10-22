VaiOnline
Prefettura.
23 ottobre 2025 alle 00:25

Portavalori, firmato il protocollo sicurezza  

Controlli dall’alto, con droni ed elicotteri, informazioni preventive agli organi della sicurezza sulle modalità dei trasporti. Con l’obiettivo di rafforzare i livelli di sicurezza del servizio portavalori nella provincia, e rendere ancora più efficace l’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni criminali, grazie a una rinnovata sinergia tra Istituzioni e privati.

Queste le modalità, già in parte note e l’obiettivo del Protocollo operativo firmato ieri dalla prefetta di Nuoro, Alessandra Nigro, con Anas Sardegna e alcuni Istituti di vigilanza, alla presenza dei vertici provinciali delle forze dell’ordine, dopo una fase di positiva sperimentazione.

«Grazie all’intesa, che si inserisce nel quadro di consolidate collaborazioni strategiche già avviate dalla Prefettura sul territorio- spiega una nota della Prefettura – verranno messe in campo ulteriori misure che andranno ad affiancarsi alle attività garantite dalle Forze di polizia per il rafforzamento dei controlli su strada e l’intensificazione dei presidi.

La prefetta ha evidenziato come l’intesa raggiunta oggi rappresenti un importante contributo per garantire «sempre migliori condizioni di legalità, anche in ottica di sicurezza integrata e partecipata».

