Portava l’abito tradizionale, addio alla storica maestra del ricamo 

Desulo e il rione di Issiria piangono la scomparsa di Tia Soboedda Gioi, spentasi serenamente all’età di 95 anni. Amorevolmente accudita dal nipote Gianni Congias e sua moglie Basilea Todde è stata una delle ultime a indossare dell’abito tradizionale, oltreché storica maestra di ricamo, divenendo un simbolo della comunità. Nubile, ha dedicato la propria vita al lavoro in campagna, nei terreni a ridosso della foresta di Girgini e al commercio dei prodotti del bosco verso il Campidano. Immancabile in manifestazioni di rilievo come la Montagna produce, dove era solita esporre le sue creazioni in maglia e le caratteristiche bisacce locali, è stata motivo d’ispirazione anche di numerosi fotografi e documentaristi. Commosso il ricordo sui social dell’ex sindaco Gigi Littarru e dell’attuale Gian Cristian Melis. Nutrita la partecipazione dei compaesani ai funerali, testimonianza di tanto affetto.

«Vivere con lei per 9 anni è stato un onore, apprenderne segreti e valori pure - spiega Basilia Todde - ci mancherà e con lei ci mancheranno i suoi preziosi insegnamenti. Perdiamo una figura importante, porteremo avanti il suo immenso bagaglio culturale». (g. i. o.)

