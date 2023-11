«Portava la luce in carcere» 

«Patrizia Incollu ha sempre cercato di trovare, nel buio del carcere, uno spiraglio di luce». Sono alcune delle parole che il vescovo di Nuoro monsignor Antonello Mura ha dedicato, ieri nella chiesa di San Giuseppe a Sassari, alla direttrice degli istituti di Badu 'e Carros, Lanusei e Mamone, scomparsa il 31 ottobre. Era in coma da dieci giorni dopo lo scontro, sulla statale Nuoro-Lanusei, tra un camion e l'auto di servizio, guidata dall’assistente di polizia penitenziaria Peppino Fois, morto sul colpo.

Il rito funebre

In chiesa centinaia di persone che ascoltano il ricordo del prelato, una folla composta dai familiari come la madre e la sorella, dalle autorità civili e militari, dagli amici, conoscenti e, soprattutto, dagli agenti penitenziari. I cui ricordi si impastano con le lacrime. «Era umana, socievole- ricordano alcuni- e ci dava ascolto. Non si usciva dal suo ufficio finché non si risolveva il problema». «Aveva un cuore immenso - riferisce Alessando Poledda, autista della Incollu quando dirigeva Bancali- in particolare per i detenuti». E la dedizione al lavoro della direttrice ricorre in tutte le testimonianze, anche quando se ne sottolinea la dismisura, magari non voluta. «Patrizia ha dovuto provvedere a diverse lacune- sottolinea ancora il vescovo- e il suo correre da una parte all'altra ci interroga profondamente sui progetti che espongono a un eccessivo dispendio di energie».

Il Governo

In prima fila siede Alberto Rizzo, capo di gabinetto del Guardasigilli Carlo Nordio, forse uno dei destinatari del richiamo a una migliore organizzazione del sistema carcerario nell'Isola. Rappresentato nei sui gangli principali, tra cui il provveditore regionale Maurizio Veneziano, prossimo a lasciare l'incarico, e l'attuale guida della casa circondariale sassarese Marco Porcu.

I ricordi

E dai collaboratori più stretti dei direttori in un carcere, ai comandanti della polizia penitenziaria come Amerigo Fusco, in carica a Badu 'e Carros. È lui che, mostrando gli oggetti sopra la bara- le maglie di Cagliari e Dinamo, il libro dell'Ordinamento penitenziario- somma il profilo istituzionale e privato della direttrice. «Era una donna dello Stato- afferma- e, pur non avendo figli, era la madre di tanti». Poi riferisce anche l'immersione totalizzante della donna negli alti e bassi della vita in prigione. «Viveva in prima persona il successo del suo personale e soffriva per i fallimenti di chi aveva vicino, come se fossero suoi». La capacità di andare in aiuto degli altri ha avuto un prosieguo con il dono degli organi. Nina, la mamma di Patrizia Incollu, tiene la foto della figlia stringendola al petto mentre il feretro viene chiuso nel carro funebre. In quel momento qualcuno grida “Grazie Patrizia!”, dando voce al pensiero di tutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA