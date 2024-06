«Portateci qualche medico in più» 

Torna la festa civile dedicata ai santi Cosimo e Damiano. Essendo stati medici si vedranno inoltrare una preghiera speciale: portate qui vostri colleghi per fate funzionare l’ospedale. Intanto le invocazioni degli anni scorsi un risultato lo hanno già prodotto: sono stati risolti i problemi legati alla sicurezza nella chiesetta sull’altopiano e così, dopo sei anni in cui ai santi erano riservati solo i festeggiamenti religiosi, al bosco si potranno organizzare anche balli e spettacoli.

La svolta

Da una riunione della commissione composta da comune, vigili del fuoco del distaccamento di Nuoro, ispettorato forestale e una rappresentanza del comitato si è capito che saranno sufficienti alcuni piccoli accorgimenti per risolvere il problema sicurezza, di cui si sta facendo carico il comitato, tra cui la staccionata nuova intorno alla piazzetta, che era pericolante e da rifare, la sistemazione della strada, l’installazione di alcuni punti luce e la regolamentazione del traffico.

Chi non ha mai mollato è il comitato di san Cosimo e Damiano che in questi sei anni ha sempre comunque portato avanti la festa religiosa, la processione con cui i santi vengono portati dalla cattedrale fino alla chiesetta campestre in mezzo al bosco, con un carro trainato dai buoi.

Il comitato

Il presidente del comitato, Riccardo Usai può tirare un sospiro di sollievo. «Siamo molto soddisfatti», dice. «Con questi piccoli accorgimenti cui stiamo già provvedendo e un sacrificio economico per i lavori che erano necessari, la festa si può fare. È un pezzo della nostra identità che mancava da troppo tempo ed è importante portarla avanti. E chissà, magari sarà di buon auspicio per la nostra comunità e per il nostro territorio. Visto che i santi esercitavano questa professione, chissà che non riescano, almeno loro, a portare qualche medico in più».

Il programma per le due giornate di agosto - il 10 e l’11 - è già pronto, nel dettaglio, e una delle due giornate di festa sarà condiviso con il Trofeo ippico, senza dimenticare i più piccoli. Insieme all’associazione Deportivo La Celeste Uisp, è stato organizzato il 4° Trofeo delle corse in bicicletta di San Cosimo. A seguire la questione dalla parte dell’amministrazione, la vicesindaca Maria Tegas: «Con il giusto raccordo e la collaborazione tra i diversi enti coinvolti si è trovata la soluzione per far sì che la cittadina possa godere dei festeggiamenti di san Cosimo e Damiano, come da tradizione».

