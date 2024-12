«Portate le casette in piazza De Gasperi» 

«Visto che i commercianti di piazza Umberto non vogliono le casette di Natale, portatele in piazza De Gasperi». Lo chiedono i commercianti della piazza della Basilica di Sant’Antioco che evidenziano come quello del centro storico, da questo punto di vista, sia sempre stato un Natale sotto tono.

«Più che una polemica - dice Greca Scano del bar Janas - è un auspicio. D’altronde non chiediamo l’impossibile. Vorremo un po’ di considerazione in occasione delle feste. Questo quartiere viene ricordato solo nei mesi estivi per la presentazione di libri o appuntamenti di questo tipo. Anche noi vogliamo che si creino i contesti giusti che possano portare le persone in questa piazza. Non sarebbe stato male creare proprio un collegamento tra le due piazze, ma finora nulla, ne luminarie e nemmeno casette». In programma c’è il presepe vivente che però si terrà in via Necropoli, a poche decine di metri dalla piazza. «Posto che in piazza De Gasperi e nel centro storico, il Natale da anni si festeggia in tono minore rispetto alle altre aree del centro urbano - ha detto Francesco Piras dell’edicola e libreria - sarebbe bello accogliere le casette di Natale quassù e che per una volta il mercatino natalizio fosse realizzato nel centro storico come accade altrove, dove alcune tradizioni esistono da tempo immemorabile. Penso a Bressanone, Merano, Vipiteno ovvero l'alto Adige piuttosto che la Mitteleuropa».

Delle 20 casette di Natale disponibili, al momento solo 10 sono state montate e posizionate in piazza Umberto e i commercianti hanno protestato perchè ritengono che nascondano le loro vetrine. Da cui la richiesta da piazza De Gasperi: «Anche quest’anno siamo stati tagliati fuori dai festeggiamenti e dai decori - dice Giuseppe Pezzer dell’atelier Terramia - il centro storico andrebbe valorizzato quanto le altre zone del paese. Non è una critica alle decisioni prese finora, ma al fatto che siano proprio mancate ulteriori decisioni in favore della piazza antistante la Basilica di Sant’Antioco. Saremmo felicissimi di avere le casette, magari deviando il traffico nei fine settimana, proprio per creare una piazza pedonale. Chiediamo che al centro storico venga restituita dignità».

