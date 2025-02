«Portate a casa il cibo non consumato» 

Imbarazzo, disagio, paura di essere giudicati “poveracci”. In Italia stenta a decollare il fenomeno “Doggy bag”, una pratica che consente di portare a casa, in appositi contenitori, il cibo e il vino non consumati in ristorante.

Lotta agli sprechi

Con questo obiettivo la Fipe Confcommercio Sud Sardegna rinnova l’invito ai ristoratori. «Stiamo perdendo il concetto del valore del cibo», afferma Emanuele Frongia, presidente regionale. «È una questione culturale, non è una vergogna portare quanto avanzato a casa. Per questo motivo – aggiunge – siamo contrari anche al sistema “all you can eat”, mangiare quello che si vuole senza limitazioni, perché quello che non si consuma finisce nell’immondezza». Frongia lancia un appello ai colleghi, «È una buona pratica che, per quanto già attuata da molti operatori del comparto, va rafforzata ulteriormente, considerato che un recente sondaggio ha rivelato che circa il 40% dei consumatori non è mai stato informato sulla possibilità di asportare le pietanze».

I numeri

Secondo uno studio presentato dalla Fipe, solo il 15,5% degli italiani porta a casa il cibo non consumato durante un pranzo o una cena al ristorante sebbene la quasi totalità dei ristoratori (91,8%) è attrezzata per consentirlo. Una percentuale che scende all’11,8% se si considera il vino. Secondo un ristoratore su due, il basso numero di richieste può essere spiegato dall’imbarazzo del cliente a richiedere di portare via gli avanzi, così come la scomodità (19,5%) e l’indifferenza (18,3%).

Le proposte di legge

La pratica della Doggy Bag è in uso da tempo negli Usa, in Europa è obbligatoria in Francia e Spagna. Per mettere il nostro Paese al passo, sono al vaglio del Parlamento due proposte di legge: la prima della senatrice leghista Mara Bizzotto; la seconda del deputato di Forza Italia Giandiego Gatta. Frongia non è d’accordo. «Ormai tutti i ristoratori sono attrezzati per consentire ai clienti di portare a casa il cibo avanzato durante i pasti mentre, per incrementare le donazioni di cibo avanzato negli esercizi commerciali, la via maestra è la riduzione degli oneri burocratici e la riduzione della Tari». Alla fine è sempre una questione di soldi. Chi paga la confezione del rimpiattino? «Lo Stato non deve scaricare su di noi i costi. Non ci si deve scandalizzare se al cliente vengono addebitati i contenitori».

A tavola

«Sono totalmente d’accordo, siamo in notevole ritardo con il resto d’Europa», dice Alberto Melis, che gestisce una catena di ristoranti cagliaritani. Proponete voi il rimpiattino o lo chiede il cliente? «Aspettiamo che sia il nostro ospite a farne richiesta. Non tutti dopo il ristorante tornano a casa e girare con quel sacchetto non è comodo». Quanto fate pagare? «Visti i numeri bassi, per il momento niente visto che non va a incidere sul costo del coperto, ma se i numeri dovessero crescere il discorso cambierebbe».

I consumatori

«È una buona proposta, una prassi che andrebbe premiata», premette Eliana Cara, presidente regionale di Federconsumatori, disposta ad accettare anche gli aumenti per i contenitori del cibo. «Non ritengo sbagliato che il ristoratore imputi il costo al cliente, l’importante che faccia pagare il costo effettivo e non voglia lucrare anche su quello».

