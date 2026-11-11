«Portare mio figlio a scuola? Un incubo» 

“I bambini sono come spugne” è il primo dei 15 principi individuati da Maria Montessori, pedagogista (e non solo) che ha creato un metodo educativo seguito ancora oggi in migliaia di scuole nel mondo. Ora, fuori dalla polemica sulla bontà di questo insegnamento, una cosa è certa: gli occhi dei bambini comprendono e catalogano la realtà circostante. E se ciò che vedono quotidianamente è degrado, sporcizia e lassismo gli uomini di domani non riusciranno più a capire che quel mondo è sbagliato. Anche se ricorderanno la madre battersi per vivere in un mondo “normale” magari litigando per un posto auto disabili occupato da chi il pass non ce l’ha, o che impreca per una voragine nel marciapiede che la costringe a fare acrobazie spingendo la carrozzina con sopra il bimbo disabile per portarlo puntuale a scuola.

Marciapiedi e parcheggi

Questo purtroppo è il mondo che vedono oggi gli alunni delle elementari del Sacro Cuore “temporaneamente” ospitati all’istituto Frassinetti (e non solo loro, a onor del vero). E che subisce un bimbo con una malformazione dovuta a una malattia rara di 9 anni. «Questo quartiere, ma in generale buona parte della nostra città, ha marciapiedi impraticabili per le persone normali, figuriamoci per mio figlio che riesce a camminare ma a volte ha bisogno anche di essere trasportato sulla sedia a rotelle – dice la mamma, 40enne, che vive con il marito a Sacro Cuore – Voragini, buche, mattonelle saltate, scivoli occupati dalle auto si trovano un metro sì e l’altro pure: anche nel marciapiede che affianca il campo Coni, rifatto da poco, c’è un tratto dove le auto transitano che ormai è a pezzi e con i tombini che spuntano pericolosamente».

Dai marciapiedi ai parcheggi riservati ai disabili il passo è breve. «Sa quante volte ho dovuto litigare perché la sosta era occupata da chi non ne aveva diritto? È una lotta continua con i maleducati ma non solo - racconta la 40enne – Davanti a casa il Comune ha realizzato un’area sosta per disabili solo che a metà del marciapiede c’era un albero per cui quando parcheggiavamo una portiera non si poteva aprire».

La scuola

Un’odissea per arrivare all’ingresso della scuola Frassinetti in via Torino (quello che ha nei marciapiedi a destra e sinistra le transenne a bloccare il passaggio visto che le mura esterne sono a rischio) ma anche per superare il cancello e il giardino e sino all’ingresso in aula. «Il pavimento all’ingresso, e non solo, è disconnesso; se piove si formano le pozzanghere e come se non bastasse la rampa d’accesso riservata ai disabili è letteralmente coperta di guano - denuncia la mamma – Ma il problema non riguarda solo mio figlio perché da quando siamo qui sono diversi i bimbi “normali” che sono inciampati a causa di questo pavimento». Manco a chiedere dove svolgono l’attività fisica. «Dovrebbero portarli al campo Sacro Cuore ma chissà quando succederà e nell’attesa fanno ginnastica in uno spiazzo dove parcheggiano anche le auto».

L’assessore

«Per quanto riguarda i marciapiedi cerchiamo di fare il possibile ma le risorse sono limitate – commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Gianfranco Licheri – Ad esempio in via Tempio oltre al manto stradale si rifaranno i marciapiedi, poi si bitumerà nelle vie Firenze e Venezia. E siamo in attesa che la Regione riattivi i cantieri Lavoras per intervenire nei punti più critici dei marciapiedi cittadini». Criticità che non mancano anche nella scuola Frassinetti. «Sì, ne sono a conoscenza. Per sistemare quel muro in via Torino, ad esempio, i tecnici comunali sono in contatto con gli uffici regionali per avere un finanziamento», conclude Licheri.

RIPRODUZIONE RISERVATA