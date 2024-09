Portano via le valigie da un’auto: arrestati 

I loro movimenti, attorno a un’auto parcheggiata in via Ausonia, al Poetto, non sono passati inosservati. Così Samir Morchid, 29 anni del Marocco, e Hakim Guenchach, 30enne algerino, entrambi da tempo residenti nell’Isola, sono stati raggiunti e fermati dai carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia prima che potessero sparire nel nulla con quanto portato via da una Fiat 500 presa a noleggio da dei turisti: due valige e due zaini. Il tentativo di fuga è stato inutile e i due giovani sono stati arrestati per furto su auto.

Ieri mattina sono stati processati per direttissima: al termine dell’udienza il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha concesso i termini a difesa a Morchid e Guenchach, disponendo l’obbligo di firma.

Secondo le accuse, i due (che vivono uno in città e uno a Uta) hanno forzato la serratura di uno sportello dell’auto parcheggiata, impadronendosi di due valige e due zaini di proprietà di turisti che avevano preso la vettura a noleggio ed erano a Cagliari in vacanza. I militari li hanno fermati nonostante il tentativo di fuga. Trolley e sacche sono state recuperate e restituite ai proprietari. Dopo una notte ai domiciliari, ieri c’è stato il processo per direttissima. (m. v.)

