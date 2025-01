Portano via 300 libri: «Siete stati ripresi, restituiteli o vi denuncio» 

«Una Napoli e un romanzo, per favore». Volendo, anche solo il romanzo: in prestito. Da 25 anni Mamo pizza in via del Pozzetto ha un servizio di book sharing gratuito: si portano libri e se ne prendono altri, e dopo averli letti si continua a condividerli con gli altri. Ma poi arrivano due uomini sui 35 anni, di cui il titolare ha le immagini girate dalla videosorveglianza, che trecento di quei libri li portano via: sottratti ai cagliaritani più che a Massimo Mameli, il titolare 61enne. Nella notte di lunedì i due si sono intrattenuti a lungo nel locale che ospita il servizio aperto a tutti, per scegliere quali libri portare via. Sono spariti quelli più facili da rivendere. Allora Mameli ha postato le foto dei due su Facebook, raccontando la disavventura di Mamo Pizza e Mamo Librerie.

Mameli è “cintura nera” di solidarietà, crede alle persone che fanno rete e organizza progetti sociali, invia aiuti umanitari in Ucraina e presta i libri a chiunque, non solo ai clienti. Tutto questo malgrado le quattro rapine a mano armata e i q uindici furti con scasso subiti. E ora i 1.100 libri a disposizion e di tutti sono solo 800.

Però ieri gli è squillato tre volte il telefono: numero anonimo. «Mi hanno detto che non avevano rubato i libri, bensì bensi di averli donati in beneficenza e che mi avrebbero denunciato per diffamazione», sospira Mameli. Seconda chiamata: «Passiamo a darvi i soldi». E la terza: «Chiediamo scusa, li riportiamo». Poi ci sono andati, in serata: hanno detto di aver donato i libri (altrui) a una comunità per minori. E non sono riapparsi.