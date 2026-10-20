Portalis Obertus si festeggia con Sa Binnenna 

Fine settimana di festa a Monserrato dopo le polemiche dei giorni scorsi tra Comune e Pro Loco sull’organizzazione della sagra de Sa Binnenna che quest’anno si svolgerà insieme a Portalis Obertus.

Il via alla due giorni all’insegna delle tradizioni è previsto per sabato alle 17 con l’inaugurazione alla Casa della Cultura in via Giulio Cesare di Portalis Obertus, l’iniziativa che sino a domenica mette in vetrina le storiche case campidanesi. La festa de Sa Binnenna, invece, avrà inizio domenica alle 15,30 con la sfilata dei vendemmiatori da via dell'Argine. A fare da cornice degustazione di vini e prodotti, cori e musica ai giardinetti di via Redentore.

«Quest’anno abbiamo dovuto unire le due feste tra le tradizioni più importanti della città di Monserrato – spiega il sindaco Tomaso Locci –. Sono manifestazioni che abbiamo ripreso da circa dieci anni, si erano un po’ perse. Stiamo arrivando alla conclusione del programma e ringrazio in particolare le assessore alla Cultura Emanuela Stara e allo Sport Fabiana Boscu per essersi occupate di tutto». Poi la chiosa sulle polemiche riguardo all’organizzazione, proseguite anche ieri sui social: «Tutte le associazioni coinvolte ci hanno dato e ci stanno dando una mano con grande piacere – dice Locci –, dimostrando attaccamento alle tradizioni monserratine. Dispiace che quello che avrebbero dovuto fare altri l’abbia dovuto fare il Comune».

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