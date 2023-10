«Portalis Obertus, è stato un successo»  

Grande successo per la quarta edizione di Portalis Obertus, curata dall’associazione Enti locali per le attività culturali e di spettacolo, col contributo della Fondazione di Sardegna e del Comune. In centinaia hanno partecipato agli eventi. «Un successo oltre le aspettative», è il bilancio delle associazioni che hanno gestito gli appuntamenti e le esposizioni nelle case campidanesi aperte al pubblico. Una media di 450 visitatori per ciascuna casa (quasi tutte vicine l’una all’altra). Pienone anche per le manifestazioni itineranti e per la sfilata di maschere sarde. ( st.la.)

RIPRODUZIONE RISERVATA