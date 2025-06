Portalis Obertus da record, oltre duemila i visitatori 

Oltre duemila visitatori hanno invaso Monserrato nel weekend per la quinta edizione di Portalis Obertus, manifestazione gestita da Comune e Associazione Enti locali in collaborazione con le associazioni del territorio. Undici le case campidanesi del centro storico aperte, il tutto accompagnato da degustazioni di prodotti tipici, esposizioni di attrezzi da lavoro, esibizione di cori polifonici, gruppi folk, musiche e balli sardi, laboratori creativi e altro.

Tre giorni di appuntamenti iniziati venerdì con un convegno sull'abbigliamento tradizionale del Campidano cagliaritano, tenutosi alla Casa della Cultura e proseguita sabato pomeriggio con l’apertura al pubblico delle case campidanesi e una sfilata di antichi abiti monserratini nei giardinetti di via del Redentore. Case campidanesi aperte anche domenica, per l’occasione c’è stata l'esibizione del Coro Is Concias di Quartucciu, un raduno d'auto d'epoca e dj set finale.

Numeri record. «Non ce l’aspettavamo», dice l’assessora alla Cultura Emanuela Stara, «sono venuti tanti giovani, anche grazie alla presenza di influencer come Chici Marras, Unto e Bisunto, Kry di Fisso Ridendo e Diem. È stata una manifestazione inclusiva, infatti Casa Baldussi Sollai ha ospitato i ragazzi autistici dell’associazione Diversamente Odv i quali hanno fatto laboratori creativi. Siamo felici e fiduciosi anche per la prossima edizione».

