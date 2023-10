Portalettere di Milis convocato  nella nazionale di Poste 

Dall’ufficio postale al campo da calcio con i più grandi campioni del pallone. Poste Italiane ha partecipato con la sua Nazionale di calcio alla sesta edizione del Festival dello sport di Trento scendendo in campo per l’amichevole con i Festival Legends, la squadra dei fuoriclasse. Tra i dipendenti di Poste c’era anche Pietro Ginesu, originario di Milis in servizio nell’ufficio di Bauladu. «Sono orgoglioso di essere stato convocato dalla Nazionale di Poste – racconta - Inoltre ho affrontato campioni del passato e per me, che vengo dal calcio dilettantistico, è stata una gioia incredibile. Gli incontri con la Nazionale mi danno modo di conoscere colleghi che provengono da tutta Italia e di confrontarmi sul lavoro». (s.p. )

