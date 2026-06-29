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Lanusei.
30 giugno 2026 alle 00:19

Portalettere da Tortolì, il caso Poste in Consiglio 

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La riorganizzazione del servizio di portalettere, con lo spostamento della sede operativa a Tortolì, preoccupa e non poco gli amministratori di Lanusei. Dell’argomento si occuperò anche nella seduta di oggi il Consiglio comunale. «Lanusei è una città che ospita il Tribunale, la Procura e numerosi uffici regionali – dice il sindaco Davide Burchi – il servizio qui non è accessorio ma essenziale. Temiamo che un tale spostamento possa tradursi in un ulteriore deterioramento di un servizio già fragile, anziché nel suo potenziamento. Abbiamo chiesto più volte rassicurazioni in merito, senza ricevere risposte concrete. Il Comune non intende entrare nelle dinamiche aziendali ma sulla qualità del servizio riteniamo invece di dover dire la nostra».

Nell’ufficio sono in corso dei lavori, per adeguare la struttura e migliorare la qualità del servizio. Caustico il parere di Marco Melis, capogruppo d’opposizione. «Le decisioni vengono prese lontano da noi. Si decide semplicemente usando una cartina e un compasso. Accentrare per far risparmiare l'azienda sembra ormai l'unica cosa che conta. Si peggiora la situazione lavorativa dei portalettere che sono costretti a quotidiani spostamenti per raggiungere la sede di lavoro. Si aumenta il transito nelle già scarse vie di collegamento e si contribuisce a dilatare, ulteriormente, il tempo di consegna. (si. l.)

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