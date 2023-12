Portale tecnologico a misura di turista 

Una porta tecnologica dischiusa sul nord-ovest della Sardegna a favore dei turisti. È il portale nato, dopo un anno e mezzo di lavoro, all'interno del progetto Reset, frutto del partenariato di dieci attori istituzionali e di un bando di Sardegna Ricerche, e presentato ieri nella Sala Angioy della Provincia, ente capofila. Uno strumento strategico per promuovere il territorio con il supporto di un'interfaccia telematica che indirizza il fruitore verso le tradizioni e gli appuntamenti folkloristici guidandolo però anche nella scelta degli itinerari potenziali o delle offerte migliori a seconda delle esigenze di chi visita questa parte dell'isola.

«Nella piattaforma - spiega l'amministratore straordinario della Provincia Pietro Fois - sono coinvolti tutti gli attori principali del nord-ovest». Dalla Camera di commercio ai Gal di Anglona, Logudoro e Nord-Sardegna, dall'Unione dei comuni del Coros alla Rete metropolitana ai Parchi di Porto Conte e dell'Asinara e, infine, l'università. «Noi diamo un contributo scientifico - dichiara il rettore Gavino Mariotti - e vorremmo inserire l'iniziativa nel piano strategico del turismo regionale presentato questa settimana a Cagliari». È la costruzione dal basso di Rete tErritoriale di Sviluppo e spErimentazione Turistica, con il coinvolgimento dei piccoli comuni in sinergia con il privato, a risultare un punto di forza del progetto che si pone come meta il turismo accessibile. «Non ci interessa quello di massa- dichiara Giancarlo Muntoni, commissario del Parco nazionale dell'Asinara- cerchiamo quello esperienziale». Per un nord-ovest da scoprire con un portale che sarà in continuo aggiornamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA