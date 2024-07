«Portafoglio rubato da due anziane» 

Stava comprando le sigarette nella tabaccheria in via Vittorio Emanuele quando si è accorto che era sparito il portafoglio. A portarlo via, velocissime, due anziane donne che sono state immortalate dalle telecamere.

Protagonista della vicenda è Emanuele Angioni, che racconta: «Sono andato dal tabaccaio a comprare le sigarette e ho poggiato per un attimo il portafoglio sul bancone. In men che non si dica è sparito». Nessuno pare accorgersi di niente ma poi le telecamere mostrano le due donne autrici del furto. «Non è tanto per i soldi perché c’erano pochi spiccioli», aggiunge Angioni, «ma nel portafoglio c’erano anche due carte che ho dovuto bloccare subito e soprattutto la mia patente nautica». Angioni infatti è uno skipper che lavora al porto di Cagliari, «ho chiamato la polizia ma vorrei evitare la denuncia perché magari queste due donne potrei conoscerle, io vivo in questo quartiere. Per questo mi appello alla loro coscienza e le invito a restituirmi tutto per evitare di fare la denuncia. E se qualcuno dovesse trovare il mio portafoglio gli offro un giro in barca».

Il tabaccaio Massimo Carucci conferma: «Nel video si vedono due donne, ma le immagini non sono nitide. Se la polizia ce lo chiederà noi siamo a disposizione per fornire le immagini».

