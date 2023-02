Portafoglio pieno di soldi, restituito 

Nessun documento, quindi nessuna paternità, ma all’interno c’era una mazzetta di contanti. Un portafoglio capace di fare gola a chiunque. Non a Vincenzo Moreddu, titolare del bar Café De Bernardi, nella piazza cittadina a cavallo tra i quartieri di Istiritta e via La Marmora, che ieri mattina appena ha trovato quel portafoglio nel marciapiede davanti all’ingresso del suo locale ha deciso di fare di tutto per restituirlo al legittimo proprietario.

All’interno del borsellino nessun documento, ma oltre ad una marea di contanti un cartoncino di un noto corriere. Così la decisione di affidare la ricerca ai social, che in un attimo hanno raggiunto il legittimo proprietario. In meno di un’ora l’iniziativa è andata a buon fine e il portafoglio è tornato nelle sue mani.

Il barista dopo il suo gesto ha ricevuto tanti complimenti dagli amici sui social che condividendo l’annuncio hanno permesso di raggiungere lo scopo del suo post.

«Non mi piace essere pubblicizzato. Comunque, credo che il mio sia stato un gesto più che doveroso, è normale restituire soldi lavorati con sacrificio», è stato il suo il commento ad una storia che ancora crea stupore, ma che come ha dimostrato il barista nuorese dovrebbe essere la normalità anche se non è mai scontata.

RIPRODUZIONE RISERVATA