Portafogli digitale al via, patente e tessera sanitaria per 1,3 milioni di sardi 

Patente di guida, tessera sanitaria e Carta europea della disabilità tutte su una stessa app, a portata di click. Anche in Sardegna è iniziata la “rivoluzione digitale” con la prima fase di It-Wallet, il portafogli digitale che da ieri è disponibile per tutti i cittadini maggiorenni, per un totale di circa 43 milioni di persone, di cui 1,3 in Sardegna. Una novità accolta con grande entusiasmo dai cittadini tanto che il sistema da metà mattinata è andato in tilt presumibilmente per il boom di accessi contemporanei.

Le modalità

Le istruzioni del ministero sono state facili da seguire: bastava aggiornare o installare l'app IO sul proprio smartphone e accedere con la propria identità digitale con Cie e Spid, per utilizzare la nuova funzionalità “Documenti su IO” caricando, su base volontaria e gratuita, la versione digitale dei documenti nella sezione “Portafoglio”. Questi documenti potranno essere usati concretamente dal vivo, al posto dei corrispettivi fisici, e avranno lo stesso valore legale: la patente di guida ad esempio potrà essere esibita - almeno in Italia - ai controlli delle forze dell'ordine, la tessera sanitaria-tessera europea di assicurazione malattia permetterà di accedere alle prestazioni fornite dal servizio sanitario nazionale e dunque esibita anche in farmacia, la carta europea della disabilità avrà gli stessi usi già previsti dalla versione fisica del documento, sempre in Italia.

Disagi e soddisfazione

I consumatori hanno segnalato difficoltà questa mattina nell'accesso all'app e nel caricamento dei documenti. E secondo quanto si apprende sono state circa 250mila le attivazioni nelle prime ore, quando sono stati registrati i rallentamenti poi superati nel corso della mattinata. Nel primo pomeriggio le attivazioni della giornata erano circa 400mila.

«Se solo per un elevato numero di accessi uno strumento pensato per facilitare agli utenti l’accesso ai documenti e snellire alcune farraginosità burocratiche va in tilt», ha protestato Federconsumatori, «come è possibile pensare di digitalizzare il Paese?».

Futuro

Esclusi al momento dall'It Wallet carta d'identità e passaporto, ma progressivamente nel 2025 verranno inseriti all'interno del portafoglio digitale altri documenti, come ad esempio tessera elettorale, documenti professionali e scolastici, oltre a biglietti di aerei e trasporti o di ingresso a concerti ed eventi sportivi. «Una rivoluzione digitale», una «innovazione che semplifica il rapporto tra Stato, cittadini e imprese, e apre nuove prospettive per l'evoluzione dei servizi pubblici e privati», ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica, Alessio Butti.Esclusi al momento dall'It Wallet carta d'identità e passaporto, ma progressivamente nel 2025 verranno inseriti all'interno del portafoglio digitale altri documenti, come ad esempio tessera elettorale, documenti professionali e scolastici, oltre a biglietti di aerei e trasporti o di ingresso a concerti ed eventi sportivi. «Una rivoluzione digitale», una «innovazione che semplifica il rapporto tra Stato, cittadini e imprese, e apre nuove prospettive per l'evoluzione dei servizi pubblici e privati», ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessio Butti.

«Dopo due anni di intenso lavoro di squadra con alcune tra le istituzioni più rilevanti del nostro Paese - ha continuato -, passiamo da una fase di sperimentazione a un'innovazione concreta che sarà accessibile a tutti coloro che esprimeranno il proprio consenso. Chi lo desidera potrà infatti continuare a utilizzare i documenti fisici nelle modalità tradizionali».

Nessun documento verrà aggiunto al portafoglio digitale di IO senza l'esplicita richiesta degli utenti. La sperimentazione dell'It Wallet era partita il 23 ottobre su app IO coinvolgendo 50mila cittadini, fino all'estensione di oggi a tutta la popolazione maggiorenne.

