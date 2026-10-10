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Iglesias.
11 ottobre 2026 alle 00:40

Porta via le telecamere pubbliche, denunciato dalla Polizia locale 

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È stato individuato in meno di 24 ore il presunto responsabile del furto avvenuto nella tarda serata di giovedì, che aveva sottratto apparecchiature del sistema di videosorveglianza del Comune di Iglesias situate nei pressi del cimitero comunale. Le indagini, avviate immediatamente, hanno permesso agli agenti di risalire al presunto autore, un settantenne di Iglesias con precedenti. Decisive le testimonianze raccolte e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, che hanno consentito di localizzare i dispositivi presso la sua abitazione nel quartiere Col di Lana. La polizia locale ha così recuperato tutta la strumentazione, sebbene danneggiata, dal valore di circa 10 mila euro. L’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per furto aggravato, danneggiamento aggravato e false dichiarazioni.

Soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco Francesco Melis, che ha elogiato l’efficienza della Polizia Locale. «Le videocamere – dichiara Melis - si inseriscono in un piano di prevenzione per il controllo di tutto il territorio, sia urbano che nell’agro. Stiamo monitorando tutte le discariche abusive e chi inquina le nostre aree. Seguirà presto un ampliamento di videosorveglianza che è in corso, con telecamere killer sparse in tutta la città». (ma. l.)

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